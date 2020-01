Schock bei den Ehrlich Brothers! Die Promi-Brüder Andreas und Christian, die sich über die Jahre einen Namen als Zauberkünstler gemacht haben, wollten auf Tour gehen. Im neuen Jahr planten sie, ihren Fans live ein einzigartiges Show-Erlebnis zu bieten. Noch vor einigen Stunden hatte das Duo vermeldet, wie es sich auf die kommenden Auftritte freut. Jetzt wurde ihr Tourbus in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt!

Laut Bild-Angaben kam es am späten Donnerstagabend auf der A2 in der Nähe von Beckum in Nordrhein-Westfalen zu einer schweren Massenkarambolage. Ein Wagen war aus bisher unbekannter Ursache in den Transporter der Ehrlich Brothers gecrasht – weitere Fahrzeuge konnten nicht rechtzeitig abbremsen und fuhren ebenfalls auf. Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt sieben Menschen verletzt – drei davon schwer, darunter ein zwölfjähriges Kind.

Andreas und Christian hatten sich nicht in dem Tourfahrzeug befunden. Der Bus transportierte das Equipment für ihren Bühnenauftritt. Ob es nachhaltig beschädigt wurde, ist noch offen. Ebenso wie die Frage, ob der geplante Show-Auftritt der Zauberer am Freitag in Oberhausen wie ursprünglich geplant stattfindet, oder ob der Unfall Auswirkungen auf den Ablauf haben könnte.

