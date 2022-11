Fan-Moment: Ehrlich Brothers erfüllen König Charles Wunsch

König Charles III. (73) ist ein begeisterter Magier-Fan! Vor vier Jahren erlebte der Royal einen echten Fan-Moment: Er buchte die Ehrlich Brothers, welche ihn zu seinem 70. Geburtstag total verzauberten. Die Bühnen-Show des Zauberkünstler-Duos Chris und Andreas Ehrlich hat dem britischen Landesoberhaupt anscheinend wahnsinnig gut gefallen. Denn jetzt lädt der König die beiden Profi-Künstler ein zweites Mal zu seinem Geburtstag ein!

Den Wunsch konnten die Ehrlich Brothers Charles natürlich nicht ausschlagen und sagten der Einladung zu. Deshalb werden sie zu seinem 74. Geburtstag am 14. November auf der Gala in der Londoner Royal Albert Hall auftreten. "Es ist schon etwas Besonderes und eine Ehre, vor dem englischen König aufzutreten. Wir haben davor großen Respekt", erzählten sie Bild. Chris plauderte aus, was den König an dem Tag erwarten werde: "Wir eröffnen die Gala und zaubern zuerst den Moderator herbei. Auch unsere Illusion 'Todesengel' wird ein Teil der Show sein."

Ein Geburtstagsgeschenk hätten die Zauberer zwar nicht für den 73-Jährigen gekauft, allerdings wollen sie die Show so fett aufziehen, dass diese das Geschenk ersetzt. "Ich glaube, unsere Illusion ist unser Geschenk. Ein magischer Moment hat für König Charles sicher höheren Stellenwert als irgendetwas, das in Glitzerpapier verpackt ist", ist Chris sich sicher.

ActionPress Die Ehrlich Brothers, Zauberkünstler

Getty Images Die "Ehrlich Brothers" im Oktober 2008

Getty Images König Charles III. im Aberdeen Town House im Oktober 2022

