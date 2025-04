Darum wäre das Leben auf dem Bauernhof nichts für Inka Bause

Inka Bause (56), bekannt als Moderatorin der beliebten Kuppelshow Bauer sucht Frau, hat in einem Podcast überraschende Einblicke in ihr Privatleben gegeben. Trotz ihrer langjährigen Arbeit mit Landwirten habe sie sich selbst nie in einen der charmanten Bauern verliebt. "Ich moderiere ja die Sendung nicht, um meinen Mann fürs Leben zu finden", betonte die 56-Jährige im BILD-Podcast "May Way". Für Inka sei eine Partnerschaft mit einem Landwirt schlichtweg ausgeschlossen: "Ich will nicht gern jeden Tag im Mist graben." Stattdessen ziehe sie das Leben in der Stadt mit kulturellem Angebot und einem Latte Macchiato vor.

Das harte Leben auf dem Bauernhof scheint nicht ihre Welt zu sein. Inka bewundere jedoch die Frauen, die sich mit ihren Bauern auf das Abenteuer eines Lebens auf dem Land einlassen. "Mal eine Woche Bauernhof wäre für mich gut, wie für viele andere auch. Aber so eine Hofwoche durchzustehen – da bewundere ich die Frauen wirklich unglaublich", erklärte sie. Auch die Landwirte selbst hätten klare Vorstellungen davon, wer auf ihren Hof passe – und das sei selten eine "pastellfarben angezogene Frau mit künstlichen Fingernägeln". Die Moderatorin betonte jedoch ihre Zuneigung zu den Bauern: "Ich liebe meine Bauern ja wirklich, den einen mehr, den anderen weniger."

Abseits des Fernsehens führt Inka ein ganz anderes Leben. Die gebürtige Leipzigerin lebt seit Jahren in der Großstadt und genießt dort die Vorzüge des urbanen Lebens – Theater, Konzerte und Cafés. Mit ihrer humorvollen und ehrlichen Art hat sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Ihre Arbeit bei "Bauer sucht Frau" macht ihr sichtlich Spaß, und das schon seit zwei Jahrzehnten, doch das Landleben bleibt für sie ein spannender Kontrast zu ihrem Alltag, den sie lieber im Großstadtgetümmel statt auf dem Feld verbringt. Ihr Einsatz für die Landwirte und ihr Respekt vor deren oft unterschätztem Beruf unterstreichen jedoch, dass sie mit Herzblut bei ihrer Arbeit ist.

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause bei den Dreharbeiten zu "Bauer sucht Frau" 2024

Frederic Kern / Future Image Inka Bause, Moderatorin

