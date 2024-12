Bestätigt Bill Kaulitz hier etwa die Krise mit Marc Eggers?

Erst vor wenigen Wochen bestätigte Bill Kaulitz (35) seine Beziehung zu Model Marc Eggers (38) – doch seit einigen Tagen kursieren Gerüchte, es könne schon wieder alles aus und vorbei sein. In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" mit Tom Kaulitz (35) macht der Tokio Hotel-Star nun weitere Andeutungen. Die Brüder plaudern zunächst über eine berufliche Enttäuschung, dann packt der Sänger über sein Privatleben aus. "Ich hatte das diese Woche auf allen Ebenen, um es vorsichtig zu formulieren, dass Leute wirklich so wenig Empathie haben oder emotionale Bindung oder einen moralischen Kompass. Wo Leute wirklich einfach sagen: 'Weißt du was, das ist mir egal oder ich ghoste dich oder ich rede nicht mehr mit dir'", erzählt Bill frustriert.

Bill betont, für ihn sei es unverständlich, wie man "Leuten einfach so eiskalt den Rücken zudrehen" könne. Ob es sich bei dem mysteriösen, unzuverlässigen Menschen vielleicht um Marc handeln könnte, lässt er offen. Dass Bill jedoch mit Liebesproblemen zu kämpfen hat, daraus macht er auch an einer weiteren Stelle der Podcast-Episode kein Geheimnis. Auf die Frage einer Zuhörerin, wie man am besten mit Sehnsucht in einer Fernbeziehung umgehen sollte, gibt der Musiker eine vielsagende Antwort. "Das Schlimmste bei einer Fernbeziehung und der größte Fehler ist wirklich, nicht zu antworten oder sich dann Zeit zu lassen", erklärt Bill zunächst, winkt dann jedoch ab: "Ich höre jetzt auf mit den Tipps, ich bin nicht in der Position."

Ob die Zuhörerin mit ihrer Frage unbeabsichtigt einen Nerv getroffen hat? Da Bill die meiste Zeit in Los Angeles und Marc in Köln lebt, führen die beiden nämlich ebenfalls eine Fernbeziehung. Kein leichtes Unterfangen – das musste der 35-Jährige bereits selbst zugeben. "Ich glaube, wenn alle so viel arbeiten, muss man sich gut abstimmen", erklärte er kürzlich im Interview mit RTL und betonte dabei die Wichtigkeit von Kompromissen und Kommunikation.

Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis, September 2024

Marc Eggers, Content Creator

