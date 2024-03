Keine Erholung? Prinzessin Kate soll für ihre Kinder kochen

Ist Prinzessin Kate (42) etwa doch schon wieder fit? Eigentlich erholt sich die Ehefrau von Prinz William (41) gerade von einer Operation am Bauch und hat deshalb bis Ostern alle öffentlichen Termine abgesagt. Ein Gesundheitsupdate gab es bisher nicht. Doch anscheinend geht es der dreifachen Mutter schon wieder besser: Angeblich kümmert sich Kate während ihrer Auszeit ausgiebig um ihre Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Wie Roya Nikkhah, eine Royal-Redakteurin von The Times nun berichtet, soll die Prinzessin von Wales darum bemüht sein, die "normale Routine" aufrechtzuhalten – daher koche sie auch weiterhin für ihre Sprösslinge: "Nach der Schule sind sie nur zu fünft zu Hause und anstatt eines Kochs oder einer Haushälterin kocht Kate dann immer das Abendessen."

Über den Grund für Kates Operation und ihre lange Abwesenheit ist bisher nichts bekannt – der Palast hüllt sich in Stillschweigen. Anscheinend könnte die Schwiegertochter von König Charles III. (75) aber bald Licht ins Dunkel bringen: Einem dem Palast nahen Insider zufolge ist es wahrscheinlich, dass sich die Royal bald selbst dazu äußern wird. "Sie sind am offensten, wenn sie mit der Öffentlichkeit interagieren und ich kann mir gut vorstellen, dass die Prinzessin ihre Genesung auf einer Veranstaltung besprechen würde", erklärte er kürzlich gegenüber The Times.

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass wohl selbst das Personal von Kate nicht in die aktuelle Situation eingeweiht ist. "Einige von Kates leitenden Angestellten konnten sie weder sehen noch mit ihr sprechen und sie wussten nicht einmal von der Operation, bevor sie angekündigt wurde, sodass sie davon überrascht wurden", erklärte eine Quelle gegenüber Us Weekly. Demnach wissen derzeit "nur ein paar Leute", wie es ihr wirklich geht.

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023 in London

Getty Images Prinzssin Kate, Dezember 2023

