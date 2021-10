Jetzt rechnen Isi Glück und Julian Benz mit Christin Queenie und Walentina Doronina ab! Die Are You The One?-Bekanntheiten sorgen bei #CoupleChallenge mal wieder für Furore: Um einer Nominierung zu entgehen, logen die Girls sogar ihre Konkurrenten an: Sie erzählten, dass sie in einem Game nur 1.000 Euro verloren hatten, obwohl das gar nicht der Wahrheit entsprach. Doch nicht alle Kandidaten fielen darauf rein: Die bereits ausgeschiedenen Ballermann-Stars ahnten schon von Anfang an, dass Christin und Walentina ein falsches Spiel spielen!

Im Gespräch mit Promiflash ließen Isi und Julian die Geschehnisse im Camp noch einmal Revue passieren. “Walentina und Christin sind für uns provokative, manipulative und charakterlose Persönlichkeiten”, stellten sie klar. Man merke einfach, dass die Influencerinnen um jeden Preis Sendezeit wollen. “Wir distanzieren uns ausdrücklich von so einem Verhalten”, meinten die Musiker. Trotzdem wünschen sie ihnen aber viel Glück für die Zukunft: “Denn das werden sie brauchen können.”

Auch wenn die Schlagerstars mit den Mädels immer wieder aneinandergerieten, kamen sie mit anderen Teilnehmern dafür umso besser klar. “Wir haben im Camp viele Freundschaften geschlossen”, freuten sich Isi und Julian. Vor allem mit dem Bachelor in Paradise-Traumpaar Marco Cerullo (32) und Christina Graß (33) scheinen sie sich gut verstanden zu haben: Nach den Dreharbeiten haben sich die Turteltauben und die Goodbye Deutschland-Bekanntheit sogar auf Mallorca wiedergetroffen.

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / isi_glueck Die "#CoupleChallenge"-Kandidaten Marco Cerullo, Christina Grass und Isi Glück

Anzeige

Instagram / isi_glueck Isi Glück, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de