"Verbale Ohrfeige": Eva Benetatou kritisiert Müttergruppe

Evanthia Benetatou (33) teilt ein Statement am Muttertag, für das sie erneut Gegenwind bekommt. Nachdem sie einige liebevolle Zeilen auf Instagram über das Mamasein schreibt, schließt sie ihren Beitrag folgendermaßen ab: "Die schlimmste Erfahrung als alleinerziehende Mama: Das Gejammer von Müttern, die eine intakte Ehe oder Beziehung führen und ihr Kind ihnen dennoch zu anstrengend ist, obwohl der Vater des Kindes da ist und ihnen den Rücken freihält." Zudem wettert die Reality-Bekanntheit: "Das nenne ich eine 'verbale Ohrfeige' für alleinerziehende Mütter und zugleich sehe ich es als Bestätigung, dass ich eine gute Mutter für mein Kind bin, weil ich jeden Tag mein Bestes gebe und für meine Ziele kämpfe."

Diese Worte stoßen bei zahlreichen Social-Media-Nutzern sauer auf. In der Kommentarspalte ihres Postings fühlen sich nicht nur viele Mütter angegriffen, sondern einige Fans teilen Evanthias Sichtweise nicht. "Jede Mama darf mal jammern. Warum wollen Alleinerziehende immer so viel mehr Aufmerksamkeit für ihre Situation?", schießt eine Userin gegen die Influencerin. "Fand den Post echt gut und wie immer kommt zum Schluss wieder was, was alles Positive zunichtemacht. Wieso macht sie das einfach immer?", schreibt ein anderer Nutzer und ein dritter Kommentar lautet zum Beispiel: "Selbst zum Muttertag schaffst du es nicht, einen vernünftigen, liebevollen Beitrag zu bringen."

Evas harte Worte kommen nicht von ungefähr. Sie zieht ihren Sohn überwiegend alleine auf, wie sie in ihrem Statement ebenfalls betont: "Ich bin nun fast seit vier Jahren Mama, alleinerziehende Mama. Jeder Tag ist mir eine Lehre, jeden Tag wachse ich aufs Neue in meine Rolle hinein und jeden Tag bin ich dankbar, mich 'Mama' nennen zu dürfen und ja, auch ich komme an meine Grenze." Von dem Kindsvater Chris Broy (36) erhält die frühere Der Bachelor-Teilnehmerin nach eigenen Angaben keine Unterstützung und er habe schon seit Monaten keinen Kontakt mit dem gemeinsamen Sohn George (3).

Instagram / evanthiabenetatou Realitystar Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

