Heidi Klum verrät: Das Schicksal führte sie zu Ehemann Tom

Heidi Klum (51) ist überglücklich: Das Model geht seit rund sieben Jahren mit Ehemann Tom Kaulitz (35) durchs Leben. Mit Bild spricht sie jetzt über den Anfang ihrer Beziehung – und gibt dabei preis, dass das Schicksal eine große Rolle in ihrer Kennenlerngeschichte spielte. "An dem Abend, als ich Tom kennenlernte, wollte ich nicht ausgehen, ich war zu müde von den Dreharbeiten tagsüber. Es war die Geburtstagsparty eines Freundes, also ging ich dennoch hin, obwohl ich supermüde war", erinnert sich die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit und fügt hinzu: "Wäre ich zu Hause geblieben, hätte ich meinen Mann nie kennengelernt."

Wie die 51-Jährige weiter erzählt, begann ihre Romanze mit dem Tokio Hotel-Gitarristen sehr ungezwungen – trotz des Altersunterschieds von 16 Jahren. "Als wir anfingen zu daten, sagte ich ihm, ich sei 16 Jahre älter als er, dessen müsse er sich bewusst sein", schildert sie. Für den 35-Jährigen sei dies aber nie ein Problem gewesen. "Tom meinte, er liebe ja auch mein Gehirn und mein Wesen, und ich sei so viel interessanter als die jungen Frauen. Deswegen war unser Altersunterschied nie ein Problem für mich", stellt Heidi klar.

Das Paar ist seit 2019 verheiratet. Sie gaben sich bereits im Februar während einer standesamtlichen Hochzeit das Jawort, feierten ihre Liebe jedoch noch einmal im August mit einer romantischen Zeremonie auf einer Luxusjacht vor der Küste von Capri, Italien. Seitdem zeigen Heidi und Tom immer wieder, wie glücklich sie miteinander sind. Erst kürzlich besuchten sie die Premiere des neuen Mission: Impossible-Films und konnten die Hände nicht voneinander lassen: Die Modelmama und der Musiker posierten auf dem roten Teppich und gaben sich liebevolle Küsse.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Mai 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025

