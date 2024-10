Fans überrascht: So groß ist Kylie Jenners Tochter Stormi

Damit haben Kylie Jenners (27) Fans wohl nicht gerechnet! In einem aktuellen TikTok-Video machen die Unternehmerin und ihre Tochter Stormi Webster (6) eine virale Social-Media-Challenge nach. Die Körpergröße des kleinen Promispross sticht den Zuschauern dabei besonders ins Auge. "Oh mein Gott, ist das Stormi? Sie ist so schnell groß geworden", wundert sich ein Fan. Ein weiterer Nutzer schließt sich an und schwärmt: "Sie wird mal ein Model wie ihre Tante! Sie ist so groß."

Auch Kylie ist wohl nicht entgangen, dass ihre Tochter in der vergangenen Zeit einen ordentlichen Schuss in die Höhe gemacht hat. "Mein großes Babymädchen", schreibt die zweifache Mama unter das gemeinsame Video. Die gleiche Challenge hat Kylie auch noch mal mit ihrem Sohn Aire Webster (2) abgedreht und auch hier sammeln sich die Kommentare von erstaunten Nutzern. "Ist er nicht gestern erst geboren? Oh mein Gott, ich fühle mich jetzt alt", tippt beispielsweise ein User.

Stormi und ihren Bruder Aire trennen genau vier Jahre und ein Tag. Erstere erblickte am 1. Februar 2018 das Licht der Welt und machte Kylie und ihren damaligen Partner Travis Scott (33) erstmals zu Eltern. Nur einen Tag nach seiner Schwester, allerdings im Jahr 2022, durften das Model und der Sänger Baby Aire in den Armen halten.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Aire und Stormi

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige