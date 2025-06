Countdown läuft: So fühlt sich Mike Heiter kurz vor Hochzeit

Mike Heiter (33) steht kurz vor einem der wohl aufregendsten Tage seines Lebens. Der Reality-TV-Star wird in etwas mehr als zwei Wochen seine Verlobte Leyla Lahouar (29) heiraten. In seiner Instagram-Story schwärmte Mike offen über das bevorstehende Ereignis: "Ich heirate in ein bisschen mehr als zwei Wochen meine Traumfrau. Wer wäre da nicht aufgeregt!" Angesprochen auf seinen Gemütszustand vor der Hochzeit verriet er außerdem: "Mir geht es auf jeden Fall wunderbar." Die Vorfreude ist dem jungen Vater und Social-Media-Star also deutlich anzumerken.

Der zukünftige Bräutigam hat gerade seinen Junggesellenabschied in den USA hinter sich. Details dazu gab er nicht preis, aber zurück in Deutschland genießt er nun ruhigere Tage mit seiner Verlobten. Die zwei verbringen die verbleibende Zeit vor dem großen Tag offenbar gemeinsam und konzentrieren sich auf die letzten Vorbereitungen für die bevorstehende Hochzeit. Fans und Follower können sogar live mit dabei sein, wenn sich Mike und Leyla die ewige Liebe schwören, denn die Trauung wird von Bild mit der Kamera begleitet.

Fans von Mike und Leyla können sich direkt auf mehrere Highlights diesen Sommer freuen. Nach der standesamtlichen Hochzeit wird auch die große Sommerhochzeit, bei der höchstwahrscheinlich ein Großaufgebot an Reality-TV-Größen erwartet wird, medienwirksam begleitet. Danach gönnen sich die Turteltauben erst einmal eine gemeinsame Auszeit in Thailand und auf den Seychellen, wo sie ihre Flitterwochen genießen werden. Auch von den zwei traumhaften Destinationen werden sie sicherlich ihre Einblicke und Eindrücke teilen.

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, TV-Pärchen

ActionPress / Sauda, Enrico Leyla Lahouar und Mike Heiter im Juli 2024