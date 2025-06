Expertin warnt: Justin Biebers Wutprobleme werden schlimmer

Justin Bieber (31) sorgt laut dem Magazin TMZ erneut für Schlagzeilen, und diesmal stehen seine ungezügelten Wutausbrüche im Fokus. Die prominente Therapeutin Dr. Jenn Mann äußerte sich in Los Angeles zu den jüngsten Vorfällen des Musikers. Sie zeigte sich vor allem über Justins öffentliche Ausraster und seine Konflikte mit Paparazzi besorgt. Besonders alarmierend findet Dr. Jenn Mann seine Umgangsweise mit schwierigen Emotionen und die erschreckende Offenheit, mit der Justin auf sozialen Medien auch Themen wie Substanzkonsum andeutet. "Er scheint keine wirksamen Mechanismen zu haben, um mit seinen Gefühlen fertigzuwerden", erklärte sie.

Ein weiteres Problem, das laut der Expertin nicht übersehen werden sollte, ist die potenzielle Belastung für Justins Ehe mit Hailey Bieber (28). In einem viel diskutierten Vorfall soll der Sänger seiner Frau gesagt haben, sie würde "niemals das Cover der Vogue zieren". Solche Bemerkungen könnten, so Dr. Jenn Mann, die Beziehung nachhaltig schädigen. Mit ihren Aussagen rät die Therapeutin Justin dringend, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um die Herausforderungen, die auch sein schwieriges Heranwachsen im Rampenlicht mit sich brachte, besser bewältigen zu können.

Justin Bieber gab in den vergangenen Wochen immer wieder Anlass zur Sorge. In kryptischen Social-Media-Posts deutete er an, dass ihn das Leben oft stark belaste. Es scheint, als habe er Schwierigkeiten, einen gesunden Umgang mit Frustration und zwischenmenschlichem Stress zu finden. Seit seiner Kindheit steht der Sänger im Rampenlicht – ein Leben, das oft alles andere als einfach ist. Fans reagierten tief betroffen auf die jüngsten Entwicklungen, denn viele erinnern sich noch an die Höhen seiner Karriere, als er Millionen mit Hits wie "Baby" begeisterte. Die Wellen, die seine aktuelle Situation schlägt, zeigen, wie groß die Sorge um ihn ist.

ActionPress / X17 Justin Bieber, Juni 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Mai 2025