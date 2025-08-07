Besuch bei Noah: Christian Wolf schwärmt vom Vatersein

Christian Wolf (30) genießt derzeit die Freuden des Vaterseins in vollen Zügen. Der Unternehmer und Social-Media-Star überraschte seine Fans mit herzlichen Einblicken in einen Besuch bei seinem Sohn Noah. In seiner Instagram-Story teilte er zahlreiche Schnappschüsse, auf denen der kleine Noah im Fokus steht. Der Junge, der im März 2024 zur Welt kam, stammt aus der Beziehung mit Antonia Elena, von der Christian sich bereits vor der Geburt trennte. "Kinder sind wirklich einfach das Schönste der Welt", schwärmte er in seiner Story. "Dafür hat sich die Anreise gelohnt." Seine Tochter Hazel, die im Mai dieses Jahres geboren wurde, blieb zusammen mit ihrer Mutter Romina Palm (26) zu Hause auf Zypern, wo Christian ebenfalls lebt.

Die Begeisterung über seine Kinder kennt keine Grenzen, wie Christians eigene Worte belegen. Nach der Geburt seiner Tochter Hazel hat er sich gemeinsam mit Romina, einer ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin, auf Zypern niedergelassen. Während er Noah, der bei Antonia wohnt, regelmäßig besucht, ist Zypern der Lebensmittelpunkt mit seiner jüngeren Tochter Hazel. Seine Rolle als zweifacher Papa scheint ihn sichtbar zu erfüllen und gibt ihm sichtlich Energie, die er auch in seinen Online-Auftritt einfließen lässt. Wie sehr ihm das Vatersein am Herzen liegt, zeigen die liebevollen Momente, die er mit seinen Fans teilt.

Die kleine Hazel sorgt derweil bereits für Gesprächsstoff. Ihrer Mutter zufolge ähnelt sie ihrem Papa Christian sehr stark. Mit einem Augenzwinkern gestand Romina kürzlich, dass Freunde und Familie immer wieder betonen, wie sehr die Kleine ihrem Vater gleicht: "Klein Christian", heißt es häufig. Doch Romina nimmt es mit Humor. Trotz der Ähnlichkeiten beider Kinder zu ihrem Vater scheint Christian jeden Moment mit seinen beiden Sprösslingen zu genießen. Seine Freude am Familienleben und seine Begeisterung über die Rolle als Vater stehen bei ihm offensichtlich an erster Stelle.

Anzeige Anzeige

TikTok / tom.junkersdorf Christian Wolf, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn Noah, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn Noah, August 2025