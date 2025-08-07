Das war Ulli Potofskis (†73) geheime Sportleidenschaft

Ulli Potofski (†73) starb am vergangenen Sonntag nach langer, schwerer Krankheit. Als Sportreporter wird er als wahre Legende in der Sport- und Medienwelt in Erinnerung bleiben. Im Laufe seiner Karriere kommentierte er Fußball- und auch Tennisspiele, doch auch beim Skispringen konnte er sein Expertenwissen weitergeben. Doch was nicht viele wissen – Ulli hatte noch ein weiteres Steckenpferd im Sport. "Er war auch ein absoluter Pferdesport-Experte", verriet sein Kollege Thomas Wagner gegenüber RTL. Er moderierte nicht nur auf den Galopprennbahnen in Köln und Dortmund, sondern feierte auch privat zahlreiche Erfolge als Besitzer von Rennpferden.

Ulli habe großes Fachwissen zu Pferderennen gehabt – seine Expertise habe er zu Lebzeiten auch an seine Freunde weitergegeben. "Irgendwann schrieb er mir morgens, dass in Japan gleich ein Pferd namens Danedream an den Start gehen würde und es sehr gut sei. Ich habe drauf gesetzt und Geld gewonnen", erinnerte sich Thomas über Ulli. Der Sportjournalist sei ein toller Mensch mit viel Herz gewesen. "Er hatte eine wunderbare Stimme, war aber vor allem ein wunderbarer Mensch, der für junge Kollegen immer ein offenes Ohr hatte", zollte Thomas ihm abschließend Tribut.

Gestern war bekannt geworden, dass Ulli bereits am 3. August mit 73 Jahren starb. Der Moderator war jahrelang schwer krank – woran er litt, ist nicht bekannt. In den vergangenen Monaten lag er deshalb offenbar öfter im Krankenhaus. Seine Lebensgefährtin Nadja war dabei stets an seiner Seite. "In guten wie in schlechten Zeiten! Meine Lebensgefährtin Nadja war immer da! Ist immer da! Seit über 10 Jahren! Danke – auf die nächsten Jahre in Liebe und Zuversicht", erklärte Ulli vor einem Monat auf Instagram zuversichtlich.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Steinsiek.ch Ulli Potofski, Sky-Reporter

Anzeige Anzeige

Instagram / hannahann Ulrich Potofski und Esther Sedlaczek, Sportreporter

Anzeige Anzeige

IMAGO / Herbert Bucco Ulli Potofski, Moderator

Anzeige