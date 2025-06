Darum ist "Die Rosenheim-Cops"-Ursula seit Jahren verlobt

Ursula Maria Burkhart (64), bekannt aus der beliebten Serie Die Rosenheim-Cops, ist seit vielen Jahren glücklich mit ihrem Partner verlobt. Die Schauspielerin und ihr Lebensgefährte fanden 2010 zueinander, obwohl sie sich bereits zehn Jahre zuvor kennengelernt hatten. "Es war wie die berühmte Liebe auf den zweiten Blick", gesteht Ursula im Interview mit Frau im Spiegel. Eine Hochzeit brauchen die beiden nicht, auch wenn ihr Liebster schon längst um ihre Hand angehalten hat: "Der Trauschein ist uns nicht so wichtig, weil wir so oder so wissen, dass wir zusammengehören."

Ihr Partner, dessen Name nicht öffentlich bekannt ist, steht fest an ihrer Seite und war in der Vergangenheit beruflich sehr vielseitig tätig, bevor er sich zur Ruhe setzte. Das Paar teilt nicht nur seine Liebe zur Natur, sondern auch zu gutem Essen – häufig stehen sie zusammen in der Küche in ihrem Zuhause in Oberammergau, um italienische Spezialitäten oder bayerische Hausmannskost zu zaubern. Neben der Schauspielerei ist Ursula immer noch gelegentlich als Anästhesieschwester in der ambulanten Pflege tätig, ein Beruf, den sie über viele Jahre mit großer Hingabe ausübte, bevor sie ihre Karriere als Schauspielerin begann.

Der Schauspielerin, die ihre Leidenschaft für das Theater bereits als Kind bei den Passionsspielen von Oberammergau entdeckte, liegt viel an einem bodenständigen Lebensstil. Ihre Vorstellung von Glück und Erfüllung spiegelt sich nicht nur in ihrer Beziehung wider, sondern auch in ihrem romantischen Garten, den sie liebevoll pflegt. Gemeinsam mit ihrem Partner genießt sie die ruhigen Momente, fernab von der Öffentlichkeit in den bayerischen Alpen. Aus den vorherigen Beziehungen ihres Lebensgefährten haben die beiden inzwischen drei Enkelkinder, denen Ursula als stolze Großmutter viel Aufmerksamkeit widmet.

ActionPress Ursula Maria Burkhart, Schauspielerin

Gulotta, Francesco / ActionPress Alexander Duda, Joseph Hannesschläger und Ursula Maria Burkhart beim "Die Rosenheim Cops"-Fototermin

ZDF/Linda Gschwentner Der "Die Rosenheim-Cops"-Cast

