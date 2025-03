Gesundheitsprobleme: Jameela Jamil ist an Schwelle des Todes

Jameela Jamil (39) hat offen über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen, die sie aktuell stark belasten. In einem emotionalen Statement erklärte die britische Schauspielerin und Aktivistin, dass ein seltenes Gesundheitsproblem sie "an die Schwelle des Todes" gebracht habe. Seit Februar habe sich der obere Teil ihres Verdauungstraktes verschoben und drücke auf eine wichtige Arterie, die Herz und Verdauungssystem verbindet. Dies beeinträchtige auch die Blutversorgung ihrer Niere. Zusätzlich habe sie eine Hiatushernie entwickelt, die das Essen nahezu unmöglich mache. "Ich habe so starke Schmerzen, ich bin so erschöpft, und ich kann stundenlang nicht richtig atmen", beschrieb sie ihre derzeitige Verfassung gegenüber Daily Mail.

Jameela, die schon lange für ihren Einsatz gegen unrealistische Schönheitsideale bekannt ist, sprach auch über die langfristigen Folgeschäden, die sie durch den gesellschaftlichen Druck auf Frauenkörper erlitten habe. Auf einer Veranstaltung des Magazins Glamour erklärte die "The Good Place"-Darstellerin, dass ihr Körper "für immer gebrochen" sei. Während sie die Rückkehr des sogenannten "Heroin-Chic"-Looks kritisierte, appellierte sie an Frauen, sich nicht weiter für vergängliche Schönheitstrends zu schaden. In ihrem Kampf gegen Essstörungen und gefährliche Schönheitsideale zeigt sie sich weiterhin entschlossen und fordert mehr Mitgefühl und Selbstakzeptanz. Auch auf Social Media warnte sie vor dem zunehmenden Gebrauch von Medikamenten wie Ozempic in Hollywood, die oft für schnellen Gewichtsverlust verwendet werden.

Die aktuellen Gesundheitsprobleme reihen sich ein in Jameelas lange Krankheitsgeschichte. Bereits im Mai vergangenen Jahres musste sich die 39-Jährige einer Knochentransplantation unterziehen. "Ratet mal, wer eine kleine Not-OP und eine Knochentransplantation hatte, Antibiotika und Schmerzmittel nahm und mit einer Gastritis aufwachte?", machte sie auf Instagram den Eingriff publik.

Getty Images Jameela Jamil, September 2024

Getty Images Jameela Jamil, September 2024

