Ein ganz besonderer Dresscode! Gestern wurden zum 72. Mal die Emmy Awards für die besten Fernsehsendungen und TV-Shows verliehen. Dabei präsentierte sich die Veranstaltung komplett neu: Wegen der momentanen Gesundheitslage gab es keine herkömmliche Live-Show, stattdessen wurden die Nominierten von zu Hause zugeschaltet. Dementsprechend lautete der Dresscode: "Komm, wie du bist". Einige Stars hatten sich für das Event trotzdem ziemlich herausgeputzt – andere dagegen so gar nicht. Promiflash hat für euch die Fashion-Highlights des Abends zusammengefasst.

Ein absoluter Hingucker war Schauspielerin Tracee Ellis Ross (47). Sie trug ein langes, goldenes, rüschenbesetztes Kleid von Designer Alexandre Vauthier und hatte dazu passende Schuhe von Jimmy Choo kombiniert. Die Amerikanerin, die für den Preis als beste Hauptdarstellerin nominiert war, rollte für den Anlass sogar ihren eigenen roten Teppich aus und trug vorbildlich einen Mundschutz.

Die "Natürlich blond"-Darstellerin Reese Witherspoon (44) veranstaltete kurzerhand selbst eine kleine Party in ihrem Garten. Sie hatte sich dabei für ein schlichtes, dunkelblaues Minikleid von Louis Vuitton mit Schleifen an den Schultern entschieden. Offene Sandalen, rote Lippen und wellige Haare komplettierten ihren glamourösen Look.

Die britische Fernsehmoderatorin Jameela Jamil (34) nahm das Motto etwas wörtlicher als ihre Kolleginnen: Auf ihrem Instagram-Account postete die 34-Jährige ein Foto von ihrem Emmy-Look, der aus einem weißen Schlafanzug bestand. Dazu schrieb sie: "Kein BH? Keine High Heels? Kein Problem". Für ein kleines bisschen Glamour entschied sie sich trotzdem: Jameela trug Make-up und hatte sich eine paillettenbesetzte Jacke übergeworfen.

Für die Überraschung des Abends sorgte Schauspielerin und Laudatorin Gabrielle Union (47). Sie legte kurzerhand einen Rap hin und zeigte sich mit Bademantel und gepunkteter Duschhaube. Auch "Scandal"-Darstellerin Kerry Washington (43), Sängerin Zendaya Coleman (24) sowie Emmy-Preisträger Billy Porter (51) hatten sich ordentlich in Schale geworfen. Eher leger gekleidet waren Multitalent Octavia Spencer (48) und Produzent Mark Duplass (43).

Anzeige

Instagram / traceeellisross Tracee Ellis Ross, Emmy Awards 2020

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon, Emmy Awards 2020

Anzeige

Instagram / jameelajamilofficial Jameela Jamil, Emmy Awards 2020

Instagram / gabunion Gabrielle Union, Schauspielerin

Instagram / kerrywashington Kerry Washington, September 2020

Instagram / theebillyporter Billy Porter, amerikanischer Schauspieler

Instagram / octaviaspencer Octavia Spencer, September 2020

Instagram / markduplass Mark Duplass, Emmy Awards 2020

Anzeige

Wie hättet ihr euch für die Emmys angezogen? Eher leger! Total glamourös. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de