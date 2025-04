Jameela Jamil bezeichnet Schlaflosigkeit als Suizidursache

Jameela Jamil (39) hat in einem emotionalen Statement über ihre langjährigen Kämpfe mit chronischer Schlaflosigkeit und deren gravierende Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit gesprochen. Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in der Serie "The Good Place" bekannt wurde, teilte auf der Plattform Substack mit, dass jeder ihrer Suizidversuche mit schlaflosen Nächten zusammenhing. "Schlaflosigkeit ist das absolute Gefängnis für Geist, Körper und Seele", unterstrich sie und beschrieb den Zustand als "einsame, dunkle und verzweifelte Stunden in der Nacht." Jameela erklärte außerdem, sie würde ihren gesamten Erfolg und Wohlstand eintauschen, um einfach nur gut schlafen zu können.

Neben ihrem offenen Umgang mit den Suizidgedanken sprach Jameela auch über die körperlichen Folgen ihres Schlafentzugs. Schlaflosigkeit habe ihre Libido beeinträchtigt, sie nihilistisch werden lassen und zu einer dauerhaften Erschöpfung geführt. Ergänzend gab sie Einblicke in ihren langjährigen Kampf gegen andere psychische Erkrankungen, darunter Depressionen, Zwangsstörungen und Essstörungen. Nachdem sie viele Jahre von Schlafmitteln abhängig war, sei es ihr kürzlich gelungen, davon loszukommen – ein harter, aber notwendiger Schritt. "Die ersten Wochen nach dem Absetzen sind der absolute Wahnsinn, aber es lohnt sich", schrieb sie und fügte hinzu, dass sie nun auf eine Kombination aus Bewegung, gesunder Ernährung und abendlichen Ritualen setze, um besser schlafen zu können.

Jameela hat in der Vergangenheit immer wieder durch ihre Ehrlichkeit über ihre Kämpfe beeindruckt und setzt sich aktiv für körperliche und psychische Gesundheit ein. Neben ihrer Beziehung mit dem Musiker James Blake (45) ist sie auch für ihre Kritik an den unrealistischen Schönheitsstandards in der Medienwelt bekannt. Auf Social Media nutzt sie ihre Reichweite, um junge Menschen zu ermutigen, soziale Vergleiche zu hinterfragen und sich selbst treu zu bleiben. "Hört auf mit diesem Wahnsinn. Die Welt ist nicht dafür gemacht, dass alle gleich aussehen", schrieb sie in einem ihrer Beiträge auf Instagram und rief dazu auf, authentischer mit sich selbst und anderen zu sein. Mit ihrer unerschütterlichen Ehrlichkeit und ihrem unermüdlichen Kampfgeist setzt sie ein starkes Zeichen und wird so für viele zu einem bedeutenden Vorbild.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Jameela Jamil im August 2022

Getty Images Jameela Jamil bei den Grammys in L.A im Januar 2020