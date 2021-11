Britney Spears (39) ist frei – und die Stars freuen sich mit ihr mit! Auf diese Nachricht haben Fans sehnsüchtig gewartet: Die Sängerin hat nach 13 Jahren endlich die Kontrolle über ihr eigenes Leben zurück, denn sie hat laut eines Gerichtsurteils offiziell keinen Vormund mehr. Über den großen Prozesserfolg freute sich nicht nur die Popprinzessin selbst, sondern auch viele ihrer Freunde aus prominenter Riege!

"Sie ist frei, frei, frei – frei wie ein Vogel", freute sich Sängerin Cher (75) auf Twitter mit Britney mit. "Ich bin so glücklich, dass dieser Tag endlich gekommen ist. Dieser Moment ist so lange überfällig. Deine besten Tage kommen erst jetzt", widmete ihr auch ihre gute Freundin Paris Hilton (40) liebe Worte. Auch Fernsehmoderatorin Jameela Jamil (35) feierte Britneys neue Freiheit. "Oh mein Gott, ihr habt Britney befreit! Ich werde ihre Musik den ganzen Tag spielen", kündigte die Britin an.

Doch das war noch nicht alles. Auch aus der Welt der Designerinnen gab es Gratulationen in Richtung Britney. Zum Beispiel schrieb Vera Wang auf Twitter: "FREIHEIT. Ich freue mich so sehr für dich!", während Donatella Versace (66) auf Instagram folgenden Text verfasste: "Mein Herz lächelt für dich, Britney."

Getty Images Sängerin Cher, 2018

Instagram / parishilton Paris Hilton und Britney Spears in ihren Zwanzigern

Getty Images Donatella Versace im Februar 2020 bei der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills

