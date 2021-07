Serien-Fans aufgepasst – es gibt neue Details zur anstehenden "She Hulk"-Serie. Ende des vergangenen Jahres kündigte Disney+ an, dass die Cousine von Bruce Banner, die ähnliche Kräfte wie der legendäre Hulk (Mark Ruffalo, 53) hat, ihre eigene Adaption bekommt. 2022 soll die erste Staffel auf der Streamingplattform anlaufen. Im Juni kamen zudem Gerüchte auf, dass Jameela Jamil (35) die Rolle der Schurkin Titania spielt. Jetzt bestätigte die Britin tatsächlich, dass sie in der kommenden Marvel-Serie mitwirkt.

Am Freitag teilte die 35-Jährige ein TikTok-Video, in dem sie die Bombe platzen ließ. "Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen darf, aber..." war zunächst in dem Clip zu lesen, bevor er eine Szene folgte, in der die Schauspielerin bei einem Kampftraining zu sehen war. Gekonnt platzierte die "The Good Place"-Darstellerin einige Schläge und holte mit dem Bein zu einem Tritt aus. "Ich kämpfe mich durch das MCU und komme 2022 zu euch!", war mit den Hashtags #Shehulk und #Anythingispossiblekids (zu deutsch: Alles ist möglich, Kinder) am Schluss des Videos zu lesen.

Auch auf Instagram teilte Jameela das Ankündigungsvideo. Darunter sammelte sich schnell eine Vielzahl jubelnder Statements. Die Komikerin Phoebe Robinson (36) kommentierte beispielsweise: "Ich kann es kaum erwarten, dir dabei zuzusehen, wie du anderen in den Hintern trittst!". Und auch Liza Koshy brachte ihre Begeisterung zum Ausdruck. "Was geht denn hier ab? Das ist mit Abstand das dümmste Video, das ich je gemacht habe. Ich bin so aufgeregt!", entgegnete Jameela schließlich zu ihrem Post.

Instagram / jameelajamilofficial Jameela Jamil im Juli 2021

Instagram / jameelajamilofficial Jameela Jamil im Juli 2021

Instagram / jameelajamilofficial Jameela Jamil im Juli 2021

