Der tiefe Fall und die spektakuläre Rückkehr von Johnny Depp

Johnny Depp (61) zählt zu den berühmtesten Schauspielern, die Hollywood zu bieten hat. In den vergangenen Jahren durchlebte der Filmstar allerdings ein wahres Auf und Ab der Gefühle. Wegen seiner Trennung von Ex-Frau Amber Heard (38) im Jahr 2016 und der darauffolgenden Schlammschlacht litten sein Image und seine Karriere. Er verlor wichtige Jobs und zog sich schließlich aus der Traumfabrik zurück. Im Jahr 2023 folgte jedoch sein überraschendes Schauspiel-Comeback in "Jeanne du Barry". Sogar eine Rückkehr zu seiner kultigen Paraderolle als Captain Jack Sparrow in Fluch der Karibik ist wieder im Gespräch. Einen Überblick zu den turbulenten Jahren von Johnny bekommt ihr jetzt im Promiflash-Video!

