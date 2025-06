Nach Verlobungsgerüchten: Zahara Jolie mit Freund gesichtet

Zahara Jolie (20) wurde am vergangenen Freitag mit ihrem Freund Elijah Cooper in Disneyland gesichtet. Die Tochter von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (61) genoss offenbar eine romantische Auszeit im Freizeitpark in Anaheim, Kalifornien. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen das junge Paar händchenhaltend und mit passenden Minnie-Maus- und Micky-Maus-Ohren auf dem Kopf. Der Ausflug der beiden erhielt besondere Aufmerksamkeit, da erst vor Kurzem über eine Verlobung der beiden spekuliert wurde. Zahara trug jedoch keinen Ring an ihrer Hand, was den Gerüchten ein wenig Wind aus den Segeln nimmt.

Anfang des Monats wurden Zahara und Elijah beim Verlassen des angesagten Restaurants Craig’s in Hollywood fotografiert. Dabei fiel auf, dass die 20-Jährige einen funkelnden Diamantring an ihrer linken Hand trug. Schnell wurde vermutet, die beiden Turteltauben könnten Heiratspläne schmieden. Bislang hat sich keiner von beiden öffentlich zu den Spekulationen geäußert. Zahara und Elijah halten sich bedeckt, was ihre Verbindung angeht, und haben ihre Beziehung ebenfalls nie öffentlich bestätigt.

Zahara studiert derzeit am Spelman College und ist aktives Mitglied einer Schwesternschaft. Vor wenigen Monaten trat sie bei einem Brunch in Alabama als Rednerin auf und setzte sich dort für das Thema Periodenarmut ein. Neben ihren akademischen und sozialen Aktivitäten engagiert sich Zahara auch mit ihrer berühmten Familie bei Charity-Aktionen. Anfang des Jahres halfen Zahara und ihre Geschwister Familien, die von den verheerenden Waldbränden in Kalifornien betroffen waren. Ihr Freund Elijah ist ebenfalls im Showbusiness tätig und hat in Serien wie "Goosebumps" und "9-1-1" mitgewirkt.

Getty Images Zahara Marley Jolie-Pitt

Getty Images Angelina Jolie mit ihrer Tochter Zahara, Januar 2025

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

