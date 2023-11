Ohne Papas Namen: Angelina Jolie unterstützt Tochter Zahara

Darüber freute Angelina Jolie (48) sich sicher. Die Ehe von der Schauspielerin und Brad Pitt (59) scheiterte 2019. Danach schienen die beiden sich immer weiter hochzuschaukeln und zerstritten sich immer mehr. Die ganze Zeit zwischen den Stühlen: die sechs Kinder. Aber es sah so aus, als würden sich die Kids eher auf Angelinas Seite schlagen. Zumindest legte Tochter Zahara (18) in der Uni nun den Namen Pitt ab. Und Mama Angelina unterstützt ihre Tochter dennoch bei ihrer Ausbildung...

Zumindest erscheint sie jetzt mit ihren beiden Söhnen Maddox (22) und Pax (19) bei einem Charity-Event von Zaharas Schwesternschaft im US-Bundesstaat Georgia. In einem Hotel ist ein gemeinsames Mittagessen mit den Familienmitgliedern aufgedeckt. Die Bilder, die unter anderem Hollywood Life vorliegen, zeigen eine gut gelaunte Angelina, die die Zeit mit ihren Kindern sichtlich genießt. Von Papa Brad fehlt allerdings jede Spur.

Zaharas Aufnahme in die Schwesternschaft ist erst wenige Stunden her. Bei dem Aufnahmeritual verzichtete sie aber darauf, zu erwähnen, dass einer ihrer Nachnamen auch Pitt ist. "Mein Name ist Zahara Marley Jolie. Und ich bin den ganzen Weg vom Golden State gegangen und in der Stadt der Engel gelandet", rief sie den Zuschauern glücklich zu.

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt in Berlin im Februar 2012

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit ihrem Sohn Maddox, April 2023

Anzeige

Getty Images Zahara Marley Jolie-Pitt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de