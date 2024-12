Angelina Jolie verzaubert mit Tochter Zahara in Paris

Angelina Jolie (49) ist gemeinsam mit ihrer Tochter Zahara (19) in Paris gesichtet worden. Die Schauspielerin erschien am Dienstag am Set ihres neuesten Films "Stitches" in der französischen Hauptstadt. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, verzaubert sie in einem eleganten schwarzen Mantel mit weitem Kragen und ausgestellten Ärmeln. Die Schauspielerin versteckte ihre Augen hinter einer schwarzen Sonnenbrille und trug dazu eine braune Ledertasche und schwarze Plateauschuhe.

Zahara, die derzeit am Spelman College in Atlanta studiert, begleitete ihre Mutter lässig gekleidet in blauer Jeans, weißen Turnschuhen und einem kurzen braunen Mantel. Neben ihrem stilvollen Auftritt sorgte Angelina kürzlich auch für Schlagzeilen, als sie barfuß in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (50) auftrat. Als Jimmy bemerkte: "Ich sehe, du bist barfuß. Hast du deine Schuhe vergessen?", erklärte sie: "Ich habe mir gestern den Zeh gebrochen und konnte keine bequemen Schuhe finden, also entschied ich mich keine zu tragen." Jimmy reagierte verständnisvoll: "Du musst keine Schuhe tragen! Sei einfach bequem. Wir sind froh, dass du hier bist." Diese spontane Geste zeigte einmal mehr ihre Bodenständigkeit und Natürlichkeit.

Die enge Beziehung zwischen Angelina und ihrer Tochter ist seit Jahren bekannt. Zahara, die 2005 in Äthiopien adoptiert wurde, hat einen besonderen Platz im Herzen der Schauspielerin. Trotz ihres Studiums in Georgia nimmt Zahara sich Zeit, ihre Mutter bei wichtigen Anlässen zu begleiten. Angelina, die insgesamt sechs Kinder mit ihrem Ex-Partner Brad Pitt (60) hat, betont oft, wie wichtig Familie für sie sei. Nach der Trennung von Brad im Jahr 2016 haben Mutter und Tochter viele Herausforderungen zusammen gemeistert. Gemeinsame Auftritte wie dieser in Paris zeigen, wie eng die beiden trotz voller Terminkalender verbunden bleiben.

Getty Images Angelina Jolie und ihre Tochter Zahara bei der "Eternals"-Premiere in L.A. im Oktober 2021

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

