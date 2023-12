Angelina Jolie genießt Zeit mit ihren Kindern in New York

Keine leichte Zeit für Angelina Jolie (48) und ihre Kinder. Die andauernden Rechtsstreitigkeiten mit Brad Pitt (60) scheinen eine Belastung für die Familie zu sein. Sohn Pax (20) wetterte zuletzt im Netz gegen Brad, Tochter Zahara (18) legte kurzerhand den Nachnamen ihres Vaters ab. Dass sie inmitten der Konflikte an der Seite ihrer berühmten Mutter stehen, ist glasklar. Jetzt zeigen Zahara und Pax erneut ihre Unterstützung für Mama Angelina!

Gemeinsam mit ihren Sprösslingen besucht die sechsfache Mutter nun den Laden ihrer neuen Modemarke "Atelier Jolie". Im Herbst feierte Angelina den Launch in dem geschichtsträchtigen Gebäude voller Graffiti in New York – hier lebten und arbeiteten bereits Andy Warhol (✝58) und Jean-Michel Basquiat. Jetzt sind auch ihre Kinder vor Ort. Als sie das Geschäft verlassen, hält Tochter Zahara die Hand der Schauspielerin, und Sohn Pax ist ihnen dicht auf den Fersen.

Familienzusammenhalt wird bei den Jolies wohl großgeschrieben. Erst kürzlich schwärmte Angelina: Ihre Kids seien ihre besten Freunde! "Sie sind die Menschen, die mir und meinem Leben am nächsten sind", erklärte die "Mr. & Mrs. Smith"-Darstellerin. Zwischen Brad und den Kindern soll hingegen seit Jahren Eiszeit herrschen.

Anzeige

MEGA Angelina Jolie mit ihren Kindern Pax und Zahara Jolie-Pitt

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de