Angelina Jolie und ihre Kinder bezaubern bei Filmpremiere

Hollywood-Ikone Angelina Jolie (49) feierte am vergangenen Sonntag beim New York Film Festival die Premiere ihres neuen Films "Maria". Ihre Rückkehr ins Showbusiness zelebrierte die Schauspielerin nicht ohne Begleitung. Auf dem roten Teppich zeigte sie sich mit drei ihrer insgesamt sechs Kinder: Maddox (23), Pax (20) und Zahara (19). Gut gelaunt strahlte Angelina in einem eleganten weißen Kleid mit plissiertem Rock. Auch ihre Tochter präsentierte sich in einem weißen Seidenkleid und setzte damit ein modisches Highlight. Maddox wählte einen klassischen schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte, während Pax in einem grauen Anzug und mit einer schwarzen Handgelenkschiene erschien.

Die Schiene ist ein Überbleibsel von Pax' schwerem E-Bike-Unfall. Im Sommer stürzte der Promi-Spross in Los Angeles und musste danach im Krankenhaus behandelt werden. Während der Genesungsphase stand ihm seine Mutter stets zur Seite. Ein Insider erklärte gegenüber OK!: "Er braucht eine Menge Schlaf, während er sich erholt, aber wenn er wach ist, ist die ganze Familie bei ihm, schaut Filme mit ihm und leistet ihm einfach Gesellschaft und sorgt dafür, dass er all seine Lieblingsspeisen hat." Papa Brad Pitt (60) soll in dieser Zeit allerdings nicht erwünscht gewesen sein.

Wie wichtig Angelinas Familie für sie ist, zeigte sich auch schon bei den Dreharbeiten zu "Maria". In dem Streifen spielt sie die legendäre Opernsängerin Maria Callas (✝53). Vor den Gesangsszenen hatte die 49-Jährige eine Riesenangst. Gegenüber The Hollywood Reporter berichtete sie, warum: "Es war eine befremdliche Erfahrung, denn ich singe eigentlich nicht. Ich war einmal in einer Beziehung mit jemandem, der nicht nett zu mir war, was meine Stimme betrifft." Damit sie sich am Set trotzdem wohlfühlen konnte, wurde sie von ihren Söhnen Pax und Maddox begleitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Pax Thien Jolie-Pitt im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige