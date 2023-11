Zaharas Kommilitonen wollen endlich Brad Pitt kennenlernen!

Brad Pitt (59) ist ein gefragter Mann. Die älteste Tochter des Filmstars und seiner Ex-Frau Angelina Jolie (48) hat einen wichtigen Meilenstein geschafft: Zahara Jolie-Pitt (18) besucht das Spelman College im US-Bundesstaat Georgia. Ihre Aufnahme in eine Schwesternschaft schlug hohe Wellen, denn die Promi-Tochter ließ bei ihrer Vorstellung einfach den Nachnamen ihres berühmten Vaters weg. Doch Zaharas Studienfreunde wünschen sich trotzdem sehnlichst einen Besuch von Brad!

Zaharas Kommilitone erklärte gegenüber Page Six, dass Angelina immer sehr nett zu allen sei, wenn sie ihrer Tochter in der Uni einen Besuch abstattet. Doch das ändere nichts an der Tatsache, dass sich die Studenten jemand anderes auf dem Campus wünschen. "Aber ganz ehrlich, wir wollen [Zaharas] Daddy sehen", betonte der Insider.

Allerdings scheint das vorerst ein unerfüllter Wunsch zu bleiben – denn vor einigen Tagen unterstützte Angelina mit ihren Söhnen Maddox (22) und Pax (19) ihren Nachwuchs bei einem Charity-Event. Ihr Ex Brad war nicht von der Partie. Die Schnappschüsse, die Hollywood Life vorliegen, zeigen eine gut gelaunte Truppe.

Getty Images Brad Pitt bei den Cesar Film Awards, Februar 2023

Coco Michelle / Mega Zahara und Angelina Jolie mit einem Fan vor dem College

Getty Images Angelina Jolie (r.) mit ihrer Tochter Zahara

