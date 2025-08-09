Roland Kaiser begeistert bei seiner "Kaisermania" 2025

Roland Kaiser (73), der unangefochtene Kaiser des deutschen Schlagers, versetzte am Freitagabend rund 12.000 Fans am Dresdner Elbufer in Ekstase. Es war das dritte von insgesamt vier Konzerten seiner legendären "Kaisermania", die seit Jahren Kultstatus erreicht hat. Während der erfahrene Entertainer die Bühne rockte, versammelten sich Bild zufolge zehntausende weitere Schlagerbegeisterte auf den umliegenden Elbwiesen und Brücken, um zu den Klängen von Hits wie "Santa Maria", "Extreme" oder "Dich zu lieben" zu feiern. Ein unvergesslicher Moment des Abends war das Duett mit seiner Backgroundsängerin Christiane Eiben – gemeinsam sangen sie den Publikumsliebling "Warum hast du nicht nein gesagt?". Die Party endete erst nach zweieinhalb Stunden mit der Ballade "Bis zum nächsten Mal", doch schon heute Abend geht es mit dem Finale der "Kaisermania" weiter.

Das vierte Konzert von Rolands diesjähriger Tour wird live im Fernsehen übertragen – eine Premiere für alle, die nicht vor Ort sein können, um die einzigartige Atmosphäre am Elbufer zu erleben. Der MDR zeigt das Spektakel ab 19.50 Uhr, mit einem Countdown, der die Zuschauer auf den Abend einstimmt. Begleitend berichten Moderatoren direkt aus Dresden, interviewen Fans und bieten exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Events. Ab 20.15 Uhr steht dann der Auftritt des "Grandseigneur des deutschen Schlagers" im Mittelpunkt, der mit Charme, unverwechselbarer Stimme und einer fesselnden Bühnenpräsenz den Sommerabend verzaubern wird.

Seit über vier Jahrzehnten begeistert Roland sein Publikum und hat sich mit seiner "Kaisermania" ein Denkmal gesetzt. Das Open-Air-Event in Dresden ist längst zum "Woodstock des Schlagers" avanciert, und jedes Konzert sorgt für Gänsehautatmosphäre. Privat ist der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Ronald Keiler heißt, ein Familienmensch. Mit seiner Frau und seinen vier Kindern genießt er das Leben jenseits der Bühne, schöpft Kraft für seine Auftritte und betont immer wieder, wie sehr er die Unterstützung seiner Familie schätzt. Roland ist eben ein Mann der großen Emotionen – auf der Bühne wie im echten Leben!

Getty Images Roland Kaiser, August 2022

Getty Images Roland Kaiser, Februar 2025

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

