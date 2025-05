Rihanna zeigt nackten Babybauch bei der Met-Gala-Afterparty

Rihanna (37) hat bei der diesjährigen Met Gala für ein echtes Highlight gesorgt: Die Sängerin verkündete öffentlich, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Nach der glamourösen Veranstaltung in New York zeigte sie sich gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (36) auf dem Weg zur Afterparty besonders selbstbewusst. In einem auffälligen, eng anliegenden Rock und einem bauchfreien, glänzenden Top setzte Rihanna ihren runden Babybauch dabei gekonnt in Szene. Schon auf dem roten Teppich hatte sie angedeutet, dass eine Überraschung ansteht – mit der offiziellen Bestätigung ihrer Schwangerschaft sorgte sie für Begeisterung bei Fans und Fotografen.

Die Freude über das Babyglück des Paares ist riesig. Bereits während der Gala machten Gerüchte die Runde, dass die 37-Jährige erneut Nachwuchs erwartet, nachdem sie ihre beiden Söhne in den vergangenen Jahren stets liebevoll präsentiert hatte. Für die Afterparty wählte Rihanna einen besonders mutigen Look, der ihren Babybauch fast vollständig zeigte. Zahlreiche Paparazzi hielten den Moment fest, als sie zusammen mit dem Rapper Arm in Arm aus ihrem Auto stieg und in Richtung des Party-Lokals verschwand, umgeben von Blitzlichtgewitter und jubelnden Fans.

Mit Details zu ihrer erneuten Schwangerschaft hielt sich Rihanna bislang ziemlich bedeckt. Im Interview mit Entertainment Tonight verriet sie einige Details zu ihrem aktuellen Gemütszustand. "Mir geht es gut. Ich fühle mich überraschend okay und momentan nicht zu überfordert. Ich bin müde, aber dann freue ich mich wieder", erklärte die Musikerin. In welchem Monat sich Rihanna befindet und ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwartet, ist bislang noch nicht bekannt. Fans vermuten jedoch auf Social Media, dass sie sogar Zwillinge bekommen könnte.

ActionPress / BFA.com / BACKGRID Rihanna im Mai 2025

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2025

