Nächster Flop: Herzogin Meghan kündigt Aus ihres Podcasts an

Herzogin Meghan (43) hat überraschend verkündet, dass sie ihren Podcast "Confessions of a Female Founder" nach der ersten Staffel nicht fortsetzen wird. Diese Entscheidung erklärte die ehemalige Schauspielerin im Gespräch mit Emma Grede in deren Podcast "Aspire with Emma Grede". Meghan betonte, dass sie sich zukünftig vor allem auf ihre Lifestyle-Marke "As Ever" konzentrieren wolle. Sie erklärte: "Ich muss mich auf mein Geschäft konzentrieren. Die Leute scheinen zu vergessen, dass sie nur sehr selten alles sehen, was hinter den Kulissen passiert."

Meghans Podcast war erst im April dieses Jahres in Zusammenarbeit mit Lemonada Media gestartet. Schon in der ersten Folge gewährte sie ihrer Zuhörerschaft sehr persönliche Einblicke und sprach offen über eine seltene Form von Präeklampsie, die bei ihr nach der Geburt eines ihrer Kinder diagnostiziert worden war. Dass die Entscheidung nun gegen ihren Podcast und zugunsten ihrer neuen Lifestyle-Marke fällt, dürfte überraschen, hatte Meghans Marke doch zuvor einen turbulenten Start hingelegt. So musste Meghan das Unternehmen wegen rechtlicher Probleme umbenennen. Einen weiteren Geschäftsbereich erschloss sich die Ehefrau von Prinz Harry (40) in den vergangenen Monaten mithilfe von Netflix, wo im März die erste Staffel ihrer Show "With Love, Meghan" erschien. Eine zweite Staffel wurde bereits angekündigt.

Gemeinsam mit ihrem Mann versucht Meghan, sich nach dem Rückzug aus der britischen Monarchie ein unabhängiges Leben in den USA aufzubauen. In einem Interview hatte sie jedoch zuletzt zugegeben, dass sie die Mutterschaft oft nicht in dem Maße mit ihrer Geschäftstätigkeit verbinden könne, wie sie es sich noch in der Schwangerschaft vorgestellt hatte. Auch Harry scheint nach seinem Weggang aus Großbritannien mit seiner neuen Wirklichkeit zu kämpfen: Insider behaupteten zuletzt, dass er noch immer nach einem neuen Sinn suche.

Getty Images Herzogin Meghan, August 2024

Getty Images Herzogin Meghan, 2025

Getty Images Herzogin Meghan, April 2025