Endlich: Die Jindaouis haben eine neue Bleibe gefunden

Nader (28) und Louisa Jindaoui (25) können aufatmen: Die Familie hat in ihrer neuen Umgebung ein Zuhause gefunden. Nachdem der Fußballer und die Influencerin zuletzt aufgrund von Naders Vertrag bei L.A. Galaxy in Los Angeles lebten, entschlossen sie sich, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Nun hat die Familie in ihrer neuen Heimat bei Heidelberg ein Haus gemietet, wie sie freudig in ihrer Instagram-Story mitteilten. "Leute, wir haben ein Haus gefunden. Mietvertrag ist gerade unterschrieben", so Nader in seiner Story.

Doch bis zur endgültigen Ankunft in ihrem neuen Zuhause wird noch ein wenig Zeit vergehen. Das Haus ist laut Nader "wunderschön", allerdings sind vor dem Einzug noch einige Arbeiten nötig, weshalb die Familie vorerst weiter im Hotel wohnen wird. Bereits einen ersten Einblick gewährte der Fußballer mit einem Schnappschuss auf Social Media, auf dem er stolz den Garten mit großem Grünbereich zeigte. Für Fans gibt es am Sonntag noch mehr zu sehen, wenn Nader in einem YouTube-Video weitere Eindrücke teilt.

Mit ihrem Umzug starten die Jindaouis in ein neues Kapitel. Für Nader war der Traum vom großen Fußballer bei L.A. Galaxy mit der vorzeitigen Rückkehr nach Deutschland vorbei. Das Heimweh seiner Frau war zu groß – und der ehemalige Hertha-BSC-Spieler entschied sich für seine Familie, für Louisa und die zwei gemeinsamen Kinder Imani und Nader. Zurück in Deutschland war anfangs nicht ganz klar, wie es mit seiner Leidenschaft weitergeht. Mittlerweile ist Nader bei der U23 des TSG Hoffenheim unter Vertrag.

Instagram / naderjindaoui Louisa Jindaoui und Nader Jindaoui mit ihren Kids Imani und Nidal

Instagram / naderjindaoui Nader Jindaoui mit seinen Kindern Imani und Nidal

Instagram / naderjindaoui Nader Jindaoui, Fußballer