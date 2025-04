Sechs Shots: Pedro Pascal scherzt über Kaffee-Bestellung

Pedro Pascal (50) hat sich in der Sendung "Jimmy Kimmel Live!" zu einem ungewöhnlichen Detail aus seinem Alltag geäußert: seiner morgendlichen Kaffee-Bestellung. Der "Last of Us"-Star erklärte lachend, dass er es als "verletzend" empfand, als Fotos seiner Bestellung im Internet viral gingen. Die Bilder zeigten seine Tasse mit einer Notiz, die auf sechs Espressoshots hinwies – eine Menge Koffein, die nicht unbemerkt blieb. "Es war ein unglaublich privates Morgenritual, das niemand hätte wissen sollen", scherzte Pascal im Gespräch mit Jimmy Kimmel (57).

Im Laufe des Interviews gab der Schauspieler mehr über den Hintergrund seiner starken Kaffee-Präferenz preis: "Angefangen hat es mit einem vierfachen Espresso, aber dann wurden die Becher größer oder die Shots schwächer – und irgendwann waren es sechs." Dass er diesen "Koffein-Kick" braucht, um in den Tag zu starten, räumte er ein – allerdings betonte er: "Ich verspreche, ich trinke danach keinen Kaffee mehr am Tag." Kimmel ließ sich den Spaß nicht nehmen und nannte Pascals Kaffee scherzhaft ein "Methaccino". Der Schauspieler gab zurück, dass diese Dosis ihn produktiv mache: "Du nimmst einen Sip, wirst richtig high und beantwortest dann E-Mails."

Mit einem vollen Terminplan, der von großen Projekten wie der zweiten Staffel von "The Last of Us" bis hin zu seiner kürzlichen Rolle in einem "Fantastic Four"-Reboot reicht, scheint die hohe Koffeindosis durchaus nötig zu sein. Pedro, der für seine charmante, bodenständige Art bekannt ist, verstand es aus einer skurrilen Situation eine humorvolle Geschichte zu machen. Der chilenisch-US-amerikanische Schauspieler pflegt einen engen Draht zu seinen Fans, was sich auch in seiner lockeren Art bei Interviews zeigt. Ob es bald acht Shots sein werden? "Hoffentlich nicht", dürfte Pedro denken.

Carlos Alvarez/Getty Images "Game of Thrones"-Darsteller Pedro Pascal

Getty Images Pedro Pascal bei den Oscars 2023

