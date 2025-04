Aua: Pedro Pascal bekam durch seine Fans eine Augeninfektion

Pedro Pascal (50), bekannt aus Serienhits wie The Mandalorian und "The Last of Us", hat in einem Interview mit The Hollywood Reporter ein kurioses Detail aus seiner Zeit bei Game of Thrones verraten. Der Schauspieler, der in der Serie den beliebten Charakter Oberyn Martell verkörperte, starb in einer brutalen Szene. Dabei drückt sein Gegner Gregor "Berg" Clegane ihm einen Daumen in das Auge und zerquetscht schließlich seinen Kopf. "Menschen wollten Selfies mit mir machen, bei denen sie ihre Daumen in meine Augen steckten", erzählte Pedro.

Überwältigt von der Begeisterung der Fans, stimmte er zunächst immer zu: "Anfangs war ich so leidenschaftlich und glücklich über den Erfolg des Charakters in der Serie, dass ich sie gelassen habe." Doch Pedro erinnerte sich daran, dass er sich schließlich eine leichte Augeninfektion zuzog. Daraufhin beschloss er, diesen Fan-Wunsch nicht mehr zu erfüllen und die Nachstellung der Szene abzulehnen.

Pedro ist mittlerweile einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods und verdient dementsprechend gut. Er wuchs in den USA auf und erzählte oft über seine harte Arbeit, um im Filmgeschäft Fuß zu fassen. Inzwischen umfasst seine Karriere sowohl ikonische Rollen in Fantasy- und Action- als auch in Science-Fiction-Produktionen. Bekannt geworden ist er als herzlicher und humorvoller Star, der die Nähe zu seinen Fans sucht. Die Grenze zwischen persönlichen Berührungen und bewusster Distanz scheint Pascal heute jedoch sorgfältiger zu ziehen – ein Kompromiss, den er wohl aufgrund dieser skurrilen Fan-Erfahrungen getroffen hat.

Getty Images Pedro Pascal stellt bei der Premiere der Finalstaffel "Game of Thrones" in New York Todesszene nach

Getty Images Pedro Pascal im Oktober 2024

