Aus dem Grund verschob Patrick Schwarzenegger die Hochzeit

Patrick Schwarzenegger (31) verrät, warum er seine Hochzeit mit seiner Verlobten Abby Champion verschoben hat. Der Schauspieler erklärt in der "The Drew Barrymore Show", dass der Grund dafür seine Rolle in der dritten Staffel der Erfolgsserie "The White Lotus" sei. Nachdem sich das Paar vor eineinhalb Jahren verlobt hatte, bekam Patrick nur wenige Tage später die Zusage für die Rolle des Saxon Ratliff in der HBO-Serie. "Endlich, vor anderthalb Jahren, haben wir uns verlobt. Und das war unser Moment, es war eine großartige Sache. Und ein paar Tage später wurde ich für 'White Lotus' gebucht", erzählt er.

Nach der Zusage habe er Abby die Neuigkeiten überbracht, dass die Hochzeit verschoben werden müsse: "Ich sagte: 'Abby, ich weiß, dass wir in diesem Hoch der Verlobung sind und wir dieses Jahr heiraten werden. Aber wir müssen es verschieben. Ich habe die Rolle in 'White Lotus' bekommen und werde die nächsten sieben Monate in Thailand drehen.'" Trotz der unerwarteten Planänderung sei Abby alles andere als enttäuscht gewesen und habe sich sehr für ihren Liebsten gefreut, da sie selbst ein großer Fan der Serie sei. Die Trauung stehe nun in diesem Sommer an.

Die Liebesgeschichte von Patrick und Abby begann auf ungewöhnliche Weise. Bei ihrem ersten Treffen 2015 war Abby eigentlich mit einem Freund von Patrick auf einem Date. "Am Anfang hat sie mich eine Weile abblitzen lassen und schließlich hatten wir ein Date", erinnert sich der Schauspieler im Gespräch mit Drew. Seitdem ist die Beziehung nur gewachsen, wie Patrick kürzlich im Interview mit People ausplauderte: "Im Laufe der Jahre habe ich mich immer mehr in sie verliebt, in die Art von Mensch, die sie wurde, und in das, was unsere Beziehung wurde."

Getty Images Abby Champion und Patrick Schwarzenegger im März 2025

Getty Images Abby Champion und Patrick Schwarzenegger, 2018

