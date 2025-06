Dramaserie "The Waterfront" entpuppt sich als Netflix-Hit

Der Netflix-Hit "The Waterfront" hat sich in kürzester Zeit zum Publikumsliebling entwickelt, berichtet unter anderem Tudum by Netflix. Die Crime-Serie, die am 19. Juni 2025 erschienen ist, erklomm innerhalb eines Tages Platz 1 der Netflix-Charts und begeisterte die Zuschauer mit einer packenden Erzählung und tiefgründigen Charakteren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buckley aus North Carolina, die versucht, ihr einst florierendes Fischereiunternehmen vor dem Ruin zu retten. Erzählt wird dabei die Geschichte von Harlan Buckley, gespielt von Holt McCallany, seiner Frau Belle, verkörpert von Maria Bello, und ihren Kindern Cane und Bree, die in einem Netz aus Geheimnissen, Lügen und familiären Spannungen gefangen sind.

Obwohl Netflix bisher keine zweite Staffel offiziell bestätigt hat, nährt Showrunner Kevin Williamson (60) die Hoffnung auf eine Fortsetzung. In einem Interview mit TIME deutete er an, dass die Figur Belle in einer möglichen zweiten Staffel intensiver beleuchtet werden könnte, während Harlans unehelicher Sohn Shawn, gespielt von Rafael L. Silva, eine größere Rolle einnehmen soll. Die darstellerische Besetzung hat ebenfalls signalisiert, für weitere Geschichten bereit zu sein. Experten spekulieren, dass die Produktion der neuen Folgen frühestens 2026 starten könnte, doch erste Ausblicke auf mögliche Handlungsstränge machen deutlich, dass die komplizierten Dynamiken der Buckley-Familie noch lange nicht auserzählt sind.

Mit "The Waterfront" knüpft Netflix an seinen Ruf an, hochwertige Dramaserien mit dunklen, emotionalen Geschichten anzubieten. Die Serie besticht durch ihre vielschichtigen Charaktere und die dramatische Kulisse der rauen Fischereiindustrie an der Küste North Carolinas. Harlan Buckley, charismatisch und kompromisslos geführt von Holt McCallany, erweist sich als Figur, die die Zuschauer sofort in ihren Bann zieht. Besonders spannend ist der Bezug zur Realität, denn die Serie ist teilweise von wahren Begebenheiten inspiriert. Diese Verknüpfung von Fiktion und Realität lässt die düstere Story um Schuld, Macht und Überlebenswillen umso fesselnder erscheinen.

Getty Images Rafael L. Silva, Melissa Benoist, Holt McCallany, Danielle Campbell und Jake Weary im Mai 2025

Getty Images Maria Bello, Time 100 Gala, 2024

Getty Images Danielle Campbell ("Peyton Buckley") bei der "The Waterfront"-Dinnerparty, Mai 2025

