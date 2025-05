Geprellte Zeche: Jimi Blue Ochsenknecht reagiert auf Vorwurf

Schauspieler und Reality-TV-Star Jimi Blue Ochsenknecht (33) zeigte sich kürzlich bei einem Wilde-Kerle-Fan-Event in Berlin gut gelaunt, obwohl er aktuell wegen schwerer Betrugsvorwürfe die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zieht. Im Jahr 2021 soll er seinen 30. Geburtstag im "Hotel Sonne" in Tirol gefeiert und die angefallene Rechnung von 13.827,35 Euro jedoch nicht bezahlt haben. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck prüft den Fall. Von der laufenden Ermittlung zeigte sich Jimi unbeeindruckt und betonte im RTL-Interview: "Ich möchte solchen Leuten keine Plattform geben. Ich kenne meine Wahrheit und ich stehe für meine Fehler gerade, und da habe ich keinen Fehler begangen."

Wie die Staatsanwaltschaft gegenüber dem TV-Sender preisgab, wurde Jimi zwischenzeitlich sogar gerichtlich zur Zahlung verurteilt. Dennoch habe bislang keine Überweisung stattgefunden. Der betroffene Hotelier gab in einem Interview mit Bunte an: "Das war alles ein geplanter Betrug! Ich bin davon überzeugt, dass er von Anfang an nicht zahlen wollte." Im Interview äußerte sich Jimi überraschend locker zu den Vorwürfen: "Es gibt sehr, sehr viele Leute, die, wenn man Erfolg hat, ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, und manche Sachen kommen in die Öffentlichkeit, die nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen."

Sollte sich der Verdacht des Betrugs bestätigen, könnte Jimi eine Anklage wegen schweren Betrugs drohen, da der Schaden die Schwelle von 5.000 Euro überschreitet. Trotz der laufenden Ermittlungen geht der Schauspieler jedoch seinen öffentlichen Verpflichtungen weiterhin nach und scheint sich von den Anschuldigungen vorerst nicht einschüchtern zu lassen. Schon bald ist der 33-Jährige bei der Promi-Ausgabe von Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

AEDT / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, TV-Star

