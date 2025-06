Samira Yavuz ist dankbar für Ex Serkans Verlässlichkeit

Samira Yavuz (31) hat in einer neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" offen über ihr Leben nach der Trennung von Serkan Yavuz (32) gesprochen. Die beiden Reality-TV-Stars und Eltern der gemeinsamen Töchter Nova und Valea (1) hatten im Februar ihre Trennung bekannt gegeben, nachdem ihre Ehe durch Serkans Untreue erschüttert worden war. Nun machte Samira öffentlich, dass sie trotz allem großen Respekt für ihren Ex-Mann empfindet, besonders für seine Verlässlichkeit: "Ich sehe alles, was er macht", erklärte sie und betonte, wie dankbar sie sei, dass er nach der Trennung nicht "in ein Loch gefallen" sei oder sich destruktiv verhalte.

Gleichzeitig räumte Samira ein, dass ihr das Verzeihen nicht immer leichtfällt. Früher sei sie der Meinung gewesen, dass man "Gleiches mit Gleichem" vergelten müsse, doch heute sehe sie das anders. "Ich glaube, dass Rache alles nur noch hässlicher macht", sagte sie und betonte, dass sie bemüht sei, Serkan Wertschätzung zu zeigen, statt alte Konflikte neu aufleben zu lassen. Obwohl es herausfordernd für sie sei, scheint sie offen für eine kooperative Beziehung zu sein, um ihrer Familie zuliebe Harmonie zu schaffen.

Schon in der Vergangenheit hatte Serkan in seinem eigenen Podcast "unREAL" offen darüber gesprochen, dass er und seine Ex-Frau bemüht sind, einen respektvollen Umgang miteinander zu pflegen. Besonders für ihre Kinder schaffen sie ein kooperatives Miteinander, um diesen eine optimale Umgebung zu bieten. Das einstige Reality-Traumpaar war durch seine offene und unterhaltsame Art in der Medienlandschaft bekannt. Sie hatten sich nicht nur durch gemeinsame Formate eine Fangemeinde aufgebaut, sondern galten auch lange als Vorbild einer modernen Beziehung. Nun scheint es, als hätten sie zumindest auf einer anderen Ebene einen Weg gefunden, ihre Dynamik positiv fortzuführen.

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin

ActionPress / Hauter, Katrin Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer