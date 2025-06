Kim Virginia Hartung bereut, Babybauch-Foto geteilt zu haben

Reality-TV-Bekanntheit Kim Virginia Hartung (30) muss aktuell eine sehr schwere Zeit durchmachen. Der werdenden Mama ist das passiert, wovor Eltern wohl am meisten Angst haben: Sie hat ihr ungeborenes Baby verloren. Anstatt in Ruhe trauern zu können, muss sich die Influencerin mit wilden Spekulationen und Hassnachrichten herumschlagen. Ihr neuester Beitrag – ein Babybauch-Foto – schlägt momentan wohl die höchsten Wellen. Der Auswanderin wird unterstellt, das Bild mit Photoshop bearbeitet zu haben. "Ich muss auch sagen, jetzt, wo ich eine Nacht darüber geschlafen habe, bereue ich einfach nur, dass ich dieses Bild geteilt habe, weil es einfach Privatsphäre [ist]", meint Kim in ihrer Instagram-Story.

Sie habe das Gefühl, von jeglichen Menschen in eine "Ecke gedrängt" und erpresst worden zu sein. "Ich kenne mich mit Mobbing gut aus und ich kenne mich mit Erpressung gut aus. Da geht es meistens nicht darum, dass irgendjemand für die Wahrheit kämpft. Es geht nur darum, ein Machtverhältnis herzustellen", führt die 30-Jährige weiter aus. Doch die Ex-Verlobte von Nikola Glumac (29) hat eine Entscheidung getroffen: "Ich lasse mich nicht weiter erpressen. [...] Ich habe da einfach einen Fehler gemacht, dass ich das überhaupt geteilt habe."

Eigentlich teilte Kim die Babybauch-Fotos, um ihren Hatern ein für alle Mal zu beweisen, dass ihre Schwangerschaft nicht erfunden war. Doch ihr Vorhaben ging gewaltig nach hinten los: Zahlreiche Social-Media-Nutzer, Trash-Seiten und Reality-Kollegen unterstellten ihr und Nikola, die Bilder manipuliert zu haben. "Ihre Photoshop-Skills sind ein anderes Level. Und es gibt immer noch Affen, die es glauben", wetterte beispielsweise Lisha Savage (39) auf ihrem Netz-Profil und belegte ihre Aussagen mit "Beweisfotos", die angeblich Ungereimtheiten der Schnappschüsse zeigten.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Realitystar Kim Virginia Hartung, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac