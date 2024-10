Spielt Silvia Wollny ihre gesundheitlichen Probleme runter?

Silvia Wollny (59) geht es gesundheitlich nicht gut. In der neuesten Episode von Die Wollnys soll der Geburtstag der Zwillinge Casey (3) und Emory (3) gefeiert werden und Sarafina (29) und Co. wollen nicht, dass die stolze Oma einen Finger krümmt. "Jetzt kommen sie alle wieder an und wollen einen betüdeln. [...] Die schränken mich in meinem Leben ein", beschwert sich die TV-Bekanntheit deshalb. Immerhin darf sie ein Süppchen für die Party kochen. Sichtlich ergriffen umarmt Silvia ihren Enkel während der Feier und verrät ihm: "Die Oma ist ganz froh, dass sie heute bei euch sein kann."

Nach der "Paw Patrol"-Mottoparty drehen sich die Gedanken allerdings wieder um Silvia. Nachdem sie in der Türkei Probleme hatte, sich mit den Ärzten zu verständigen, hoffen ihre Kinder nun, dass sie sich einen Termin in Deutschland macht. Doch die 59-Jährige reagiert genervt. "Termine für den Arzt mache ich, wenn ich mich danach fühle. Ich nehme meine Medikamente und die anderen sollen den Ball flach halten", stellt die elffache Mutter abschließend klar.

In einer vorherigen Folge der Realityshow wurde Silvia wegen starker Kopfschmerzen in ein türkisches Krankenhaus eingeliefert und erhielt die schockierende Diagnose Schlaganfall. Sylvana Wollny (32) befand sich derweil zu Hause in Ratheim. "Wir sind hier, Mama ist da, man hat das Gefühl, man lässt sie alleine. Man ist einfach hilflos. Das ist einfach eine Scheißsituation. Da geht es um das Leben meiner Mutter", offenbarte sie mit Tränen in den Augen.

RTLZWEI "Die Wollnys", 2024

Instagram / estefaniawollny21 Sylvana, Sarafina, Estefania und Silvia Wollny im Dezember 2022

