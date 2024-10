Nach Hirnschlag: Wollny-Kids in großer Sorge um Mama Silvia

Ihren Türkeiurlaub konnte Silvia Wollny (59) nicht wirklich genießen: Während ihres Aufenthalts wurde die elffache Mutter von starken Kopfschmerzen geplagt. Nach mehreren Untersuchungen im türkischen Krankenhaus kam dann die Schockdiagnose: Die 59-Jährige hatte einen Hirnschlag und darf deshalb vorerst nicht nach Deutschland fliegen. Die schlechten Nachrichten erreichen in der aktuellen Die Wollnys-Folge auch Silvias Töchter in Ratheim und versetzen sie in große Sorge. "Wir sind hier, Mama ist da, man hat das Gefühl, man lässt sie alleine. Man ist einfach hilflos. Das ist einfach eine Scheißsituation. Da geht es um das Leben meiner Mutter", gesteht Sylvana (32) unter Tränen.

Besonders belastend scheint es für die Töchter zu sein, dass ihre Mutter so weit von ihnen weg ist. "Ich habe Angst, dass etwas passiert, wo wir nichts tun können. Wir sind halt nicht bei Mama, wir sind machtlos, wir können nichts tun", erklärt Estefania (22) sichtlich aufgewühlt und fügt unter Tränen hinzu: "Ich will einfach, dass es ihr wieder gut geht, dass sich alles als Missverständnis bestätigt und dass es nicht so schlimm ist."

In den vergangenen Monaten kämpfte Silvia bereits des Öfteren mit ihrer Gesundheit. Ende April gab die sonst so starke Matriarchin der Familie bekannt, dass sie körperliche Leiden plagen. "Mir geht es heute nicht so gut. Ich bin sehr aufgeregt, heute bekommen wir die Entscheidung, ob wir nach Hause dürfen oder nicht. Ich hoffe, wir bekommen zur Abwechslung mal wieder positive Nachrichten", schrieb sie auf Instagram. Dazu teilte sie ein besorgniserregendes Foto: Die 59-Jährige saß in einem Krankenhaus betrübt in einem Rollstuhl. Womit genau Silvia zu kämpfen hatte, gab sie jedoch nicht bekannt.

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny im April 2024

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny im Krankenhaus in der Türkei

