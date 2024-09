Die Wollnys planen Beschneidungsfest für den kleinen Aurelio

Loredana Wollny (20) und ihr Partner Servet wurden im Dezember 2022 Eltern eines Sohnes. Da der stolze Papa aus der Türkei kommt, wurde Aurelio vor drei Wochen beschnitten. In der aktuellen Folge von Die Wollnys plant die Großfamilie nun ein riesiges Fest zu Ehren des kleinen Mannes. Um dabei nichts falsch zu machen, holen sie sich die Hilfe von Servets Mutter Leyla. "Es werden etwa 300 Leute kommen", erklärt sie ihren deutschen Verwandten. Davon ist Silvia Wollny (59) sichtlich erleichtert – sie hatte schon mit Tausenden von Gästen gerechnet. Für Loredana zählt nur eins: "Auch wenn es nur ein paar Stunden sind, soll der Tag für Aurelio perfekt werden."

Zuvor war sich die 20-Jährige lange unsicher, ob die Beschneidung die richtige Entscheidung sei. "Man feiert hier in der Türkei, dass das Kind Schmerzen hat? [...] Ich denke mal darüber nach Schatz. Ich kann das nicht von jetzt auf gleich entscheiden", erklärte sie ihrem Verlobten in einer vorherigen Folge. Oma Silvia konnte ihre Sorgen nicht verstehen: "Du musst bedenken, es ist ein muslimisches Land und da sind die Jungs zu 99,5 Prozent beschnitten."

Abgesehen von dem Konflikt um die Beschneidung ihres Söhnchens läuft es bei Servet und Loredana momentan bestens. Im Juli ließ sich die TV-Bekanntheit sogar den Namen ihres Partners tätowieren. In ihrer Instagram-Story präsentierte sie stolz das kleine Kunstwerk unter ihrem Schlüsselbein. Servets Name ist darin in ein Unendlichkeitssymbol geschrieben, das in einer Rose mündet.

RTLZWEI Silvia Wollny, Servet und Leyla bei "Die Wollnys"

Instagram / loredanawollny Loredanas Tattoo

