Das ist der Sieger der ersten Staffel "Reality Backpackers"!

Der Gewinner steht fest! Bei Reality Backpackers waren einige TV-Persönlichkeiten in Thailand auf sich gestellt. Eigentlich dachten die Kandidaten, dass sie das Abenteuer gewinnen, wenn sie als Erste den Weg zurück in die Luxusvilla finden. Doch zuletzt wurde deutlich: Tatsächlich war die Reise das Ziel. Nun bleibt die Frage zu beantworten, wer auf der Tour am meisten über sich hinaus gewachsen ist. Welches Realitysternchen wird zum Backpacker Deluxe gekrönt?

Kurz vor dem Finale gibt es noch einmal eine Regeländerung: Alle Teams werden aufgelöst, ab jetzt kämpft jeder Backpacker für sich allein! "So ist es fair, jeder hat noch mal eine Chance und der Beste möge gewinnen", freut sich Melody Haase (30). Nun sollen die Kandidaten untereinander entscheiden, wer sich mit seiner Leistung das Preisgeld am meisten verdient hat. Am Ende fällt die Wahl auf Tara Tabitha (30), die ihr Glück kaum fassen kann.

Tommy Pedroni scheint von der Wahl wenig begeistert zu sein: "Ich war mit ihr schon in anderen Shows, und ich sage dir: Pass auf..." Schließlich gab es eine Menge Drama rund um die Österreicherin. Melody hingegen macht sich für Tara stark. "Ich finde, dass Tara das verdient hat, die hat hier mit einem großen Herzen gekämpft", erklärt die Ex-DSDS-Kandidatin.

Anzeige

Seven.One / Joyn Die Kandidaten von "Reality Backpackers"

Anzeige

Joyn / Richard Hübner Tara Tabitha, Kandidatin bei "Reality Backpackers"

Anzeige

Joyn / Richard Hübner "Reality Backpackers"-Kandidat Tommy Pedroni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de