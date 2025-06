Spoiler zu "Squid Game"-Finale: Dieser Weltstar taucht auf

Die dritte Staffel von Squid Game hat ihr Finale erreicht und sorgt weltweit für Gesprächsstoff. Seit dem 27. Juni können die Fans in insgesamt sechs Episoden die dramatischen Entwicklungen um Spieler 456 alias Seong Gi-hun, gespielt von Lee Jung-jae (52), verfolgen. Am Ende der finalen Staffel des globalen Serien-Phänomens können sich die Zuschauer auf einen spektakulären Gastauftritt freuen, der zeitgleich eine neue Ära einläuten könnte.

+++ Vorsicht, jetzt folgt ein Spoiler +++

Niemand Geringeres als Cate Blanchett (56) erscheint in der finalen Szene und deutet an, dass das tödliche Spiel ein internationales Spin-off bekommen könnte. Die Hollywood-Schauspielerin wird in Los Angeles gezeigt, wie sie potenzielle neue Spieler für eine amerikanische Version des grausamen Spiels rekrutiert.

Die finalen sechs Folgen führten den Protagonisten Seong Gi-hun, gespielt von Lee Jung-jae, durch eine Reise voller Herausforderungen und Konfrontationen. Nachdem seine Revolte in der zweiten Staffel gescheitert war, suchte er in der letzten Staffel nach einem Ausweg – nicht ohne erneut Opfer einzugehen. Die dramatischen Ereignisse fanden ihr Ende in einem Paukenschlag, als die Geschichte von Korea nach Amerika wechselte und Cate überraschend in Erscheinung trat. Ob und wann die angedeutete Fortsetzung realisiert wird, hat Netflix bisher nicht kommentiert. Klar ist jedoch, dass dieser Cliffhanger mit einer gehörigen Portion Spannung zurücklässt.

Die Ankündigung einer dritten Staffel sorgte zuvor für wilde Spekulationen. Am häufigsten wurde darüber berichtet, ob Leonardo DiCaprio (50) eine Rolle im Serienfinale übernehmen könnte. Einige Fans glaubten sogar, ihn in Seoul beim Dreh gesehen zu haben. Doch letztendlich entschied sich der Schöpfer der Serie, Hwang Dong-hyuk, für einen anderen Weltstar. Cate Blanchett, bekannt aus Filmen wie "Aviator" und "Der Herr der Ringe", bewies in der überraschenden Schlussszene einmal mehr, warum sie als Königin Hollywoods gilt.

