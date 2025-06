Disney bestätigt Fortsetzung vom Kinohit "Lilo & Stitch"

Disney hat offiziell bestätigt, dass eine Fortsetzung des Kinoerfolgs "Lilo & Stitch" in Arbeit ist. Auf X verkündete Disney die frohe Botschaft mit einem putzigen Videoclip, der die Rückkehr des beliebten blauen Außerirdischen ankündigt. In dem Video fährt Stitch in einem Mini-Auto in die Walt Disney Studios ein, driftet wild über den Parkplatz und schreibt dabei mit quietschenden Reifen ganz lässig "Lilo and Stitch 2" auf den Asphalt.

Der erste Live-Action-Film, der unter der Regie von Dean Fleischer Camp entstanden ist, spielte weltweit beeindruckende 788 Millionen Euro ein und wurde in diesem Jahr nur von der Videospieladaption "Ein Minecraft Film" übertroffen. Auch bei den Zuschauern kam die Neuauflage hervorragend an, wie die Publikumswerte auf Rotten Tomatoes zeigen: Ganze 93 Prozent für die Live-Action-Version, verglichen mit den 78 Prozent des Original-Zeichentrickfilms von 2002.

Noch ist unklar, ob Dean Fleischer Camp auch für die Fortsetzung auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird. Gegenüber Variety äußerte er, dass er prinzipiell offen sei, jedoch nur, wenn die richtige Idee vorliege: "Ich würde es nicht machen, bloß weil es einen Markt dafür gibt." Das deutet darauf hin, dass die Handlung keine reine Wiederholung des bereits bestehenden Zeichentrickfilms "Lilo & Stitch 2 – Stitch völlig abgedreht" sein wird, sondern eine eigene Geschichte entwickeln könnte. Für Disney, das "Lilo & Stitch" als eine seiner bedeutendsten Marken sieht, ist dieser Schritt wohlüberlegt, da eine schwache Fortsetzung dem Franchise schaden könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stitch und Maia Kealoha bei der Weltpremiere des neuen "Lilo & Stitch" in Hollywood

Anzeige Anzeige

Instagram / hekili97 David Bell mit einem Stitch-Kuscheltier im März 2025

Anzeige Anzeige

Bild aus dem Disney-Film "Lilo & Stitch"

Anzeige