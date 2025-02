Neuer "The Witcher"-Fantasyfilm spaltet die Meinung der Fans

Seit dieser Woche sorgt der neue Animationsfilm "The Witcher: Sirens of the Deep" auf Netflix für Gesprächsstoff – und das nicht nur im positiven Sinne. Der Fantasyfilm, der aktuell den zweiten Platz der Netflix-Charts belegt, erzählt ein neues Abenteuer des Hexers Geralt von Riva, der einen Konflikt zwischen Menschen und Meerjungfrauen schlichten soll. Wie immer wird Geralt dabei in politische Intrigen und gefährliche Situationen verwickelt. Die Kritik – sowohl von Fans als auch von Experten – fällt jedoch äußerst gemischt aus. Während einige die emotionale Tiefe und Geralts menschlichere Seite loben, sprechen andere von einem völligen Bruch mit der düsteren Atmosphäre des ursprünglichen Universums, wie Kino.de berichtet.

Die Geschichte basiert auf der Kurzgeschichte "Ein kleines Opfer" des Autors Andrzej Sapkowski und wurde von Kang Hei Chul inszeniert, der auch für den erfolgreichen Animationsfilm "The Witcher: Nightmare of the Wolf" verantwortlich war. Doch trotz hochwertiger Animation und einem beeindruckenden Soundtrack stößt der Film auf Rotten Tomatoes auf eher mäßigen Zuspruch. Während die Kritiker eine Zustimmungsrate von 64 Prozent vergeben, liegt die Bewertung des Publikums lediglich bei 42 Prozent. Kommentare wie "visuell atemberaubend, aber inhaltlich seicht" oder "ein Verrat an der originalen Überlieferung" zeigen, wie kontrovers die Meinungen ausfallen. Die User verglichen den Film sogar mit Kindermärchen wie Arielle, die Meerjungfrau.

Für die The Witcher-Fans ist dies nicht das erste Mal, dass Diskussionen über das Franchise laut werden. Nach dem überraschenden Ausstieg von Henry Cavill (41) aus der Hauptrolle der Live-Action-Serie gab es bereits Kritik an Netflix, insbesondere hinsichtlich der kreativen Freiheiten, die bei der Adaption der Buchvorlagen genommen wurden. Obwohl Liam Hemsworth (35) ab der vierten Staffel als neuer Geralt die Fackel übernehmen wird, bleibt die Stimmung unter den Fans gespalten. Bis dahin und vor der voraussichtlichen Veröffentlichung der vierten Staffel im Sommer 2025 müssen sich Zuschauer mit Spin-offs wie "Sirens of the Deep" begnügen – oder zu den Büchern und Spielen zurückkehren, die das Universum zu dem gemacht haben, was es heute ist.

Henry Cavill in "The Witcher"

Liam Hemsworth im November 2022

