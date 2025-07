Das hält vierte Staffel von "The Witcher" für Fans bereit

Die Fantasy-Welt von "The Witcher" steht vor einem aufregenden neuen Kapitel. Nach Henry Cavills (42) Abschied aus der Erfolgsserie übernimmt nun Liam Hemsworth (35) die ikonische Rolle des Geralt von Riva. Die Dreharbeiten für die vierte Staffel begannen im April 2024 und wurden im Oktober desselben Jahres abgeschlossen. Ein Start der neuen Folgen auf Netflix wird daher für Sommer oder Herbst 2025 erwartet. Fans müssen sich auf große Veränderungen einstellen, denn nicht nur das Gesicht des Hauptcharakters, sondern auch die Handlung der Serie schlägt eine neue Richtung ein.

Die Erzählung basiert laut Netflix auf dem dritten Roman "Feuertaufe" der Buchreihe von Andrzej Sapkowski. Es wird jedoch vermutet, dass die Staffel sich auch an der Geschichte des vierten Bands bedient, um den Handlungsstrang zu füllen. Die Charaktere Geralt, Ciri und Yennefer folgen getrennten Pfaden: Geralt sucht Ciri, die ein neues Leben als Diebin namens Falka führt, während Yennefer sich der Zauberinnen-Loge widmet und den dunklen Vilgefortz jagen will. Wie der Streamingdienst bereits im Vorfeld verkündete, wird Geralt in Staffel vier überraschenderweise keine gemeinsamen Szenen mit Ciri haben.

Stars wie Laurence Fishburne (63), Sharlto Copley und James Purefoy sind Teil des erweiterten Ensembles, das neue Figuren in die Serie einführt. Mit diesen Entwicklungen scheint die vierte Staffel vielversprechende Abenteuer und neue Allianzen zu bieten. Die Serie wird insgesamt mit der fünften Staffel abgeschlossen. Doch für Zuschauer, die von "The Witcher" einfach nicht genug bekommen, gibt es gute Nachrichten. Netflix plant zahlreiche Erweiterungen des Universums der Hexenserie. Schon im Februar 2025 erschien ein Anime-Film, und eine geplante Prequel-Miniserie soll weiteres Licht auf Nebenfiguren wie die Rattenbande werfen.

Courtesy of Netflix/ Susie Allnutt Liam Hemsworth in "The Witcher"

Netflix/ Susie Allnutt Freya Allan als Ciri in "The Witcher"

Susan Allnutt Anya Chalotra als Yennefer in "The Witcher"

