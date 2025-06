"The Rookie"-Drehstart: Alle Infos zur achten Staffel

Vorfreude bei Fans von "The Rookie": Die 8. Staffel der beliebten Polizeiserie wurde bereits vor einigen Wochen offiziell bestätigt. In den USA wird sie wie gewohnt bei ABC ausgestrahlt, während sich deutsche Zuschauer wieder auf eine Veröffentlichung bei Sky und WOW einstellen können. Allerdings ist laut Moviepilot Geduld gefragt – wie schon bei den vorherigen Staffeln wird auch diesmal nicht im Herbst, sondern erst Anfang 2026 mit der Ausstrahlung gerechnet. Die Dreharbeiten haben jedoch bereits begonnen und bringen eine besondere Neuerung mit sich: Erstmals in der Geschichte der Serie führt das Team die Ermittlungen nach Europa – genauer gesagt nach Prag.

Die tschechische Hauptstadt dient als spannender Schauplatz für den Auftakt der neuen Staffel. Social-Media-Posts von Darstellerinnen wie Jenna Dewan (44), die erneut in die Rolle von Bailey schlüpft, und Bridget Regan (43), die wieder als Bösewichtin Monica Stevens zu sehen ist, steigern die Vorfreude der Fans. Monica hatte im Finale der siebten Staffel für einen dramatischen Cliffhanger gesorgt – ihr Comeback verspricht also jede Menge Action. Auch altbekannte Gesichter wie Nathan Fillion (54) als John Nolan, Melissa O'Neil als Lucy Chen und Eric Winter als Tim Bradford gehören weiterhin zur Stammbesetzung.

Dass "The Rookie" auch nach sieben Jahren noch so erfolgreich ist, liegt nicht nur an Nathan Fillions unverwechselbarem Humor, sondern auch an der gelungenen Mischung aus authentischer Polizeiarbeit, emotionalen Momenten und packender Action. Besonders die Liebesgeschichte zwischen Lucy und Tim hat viele Fans begeistert – und in Staffel 8 könnten die beiden erstmals offiziell als Paar auftreten, nachdem Lucy ihre Sergeant-Prüfung bestanden hat. Auch Johns Jagd auf Schwerverbrecher geht in die nächste Runde. Die Entscheidung, Prag als neuen Handlungsort einzuführen, zeigt zudem, dass die Serie auch im achten Jahr noch für Überraschungen gut ist.

Richard T. Jones, Afton Williams, Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Titus Makin Jr.

Jenna Dewan im November 2023

Bridget Regan bei der Premiere von "Devil's Gate", 2017

