Victoria Swarovskis Schwester soll laut Insider verlobt sein

Paulina Swarovski soll sich verlobt haben! Während ihre ältere Schwester Victoria Swarovski (31) mit Ehemann Mark Mateschitz (32) auf den Fidschi-Inseln entspannt, wurde in Kitzbühel über ein ganz anderes Familienmitglied ausgiebig getuschelt. Wie Insider laut oe24 berichten, soll Paulina ihrem Langzeit-Freund Philipp Anderson das Jawort für eine Verlobung gegeben haben. Die Feier dazu soll um die Weihnachtszeit im engsten Familienkreis in einem hochpreisigen Lokal in Kitzbühel stattgefunden haben. Offiziell haben sich bisher weder Paulina noch Philipp zu den Gerüchten geäußert.

Paulina und Philipp sind seit 2019 ein Paar und halten ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar hatten die beiden im Sommer 2023 bei der "Parallel"-Messe für zeitgenössische Kunst in Wien. Details zur angeblich geplanten Hochzeit blieben bisher aus. Dennoch wird bereits spekuliert, ob die Feier in Kitzbühel oder an einem anderen glamourösen Ort stattfinden könnte.

Paulina, die aus der berühmten Swarovski-Dynastie stammt, hält sich generell lieber im Hintergrund und lässt ihrer Schwester Victoria die Bühne. Diese wiederum genießt das Rampenlicht als Sängerin, Moderatorin und Unternehmerin. Die Schwestern verbindet trotz ihrer unterschiedlichen Lebensstile ein starkes Band. Die 31-Jährige schwärmte in Interviews immer wieder von ihrer Familie und betonte, wie wichtig ihr diese sei. "Paulina ist meine beste Freundin, Punkt [...] dieses unsichtbare Band zwischen uns wird nie abreißen – egal, welche Entfernung zwischen uns liegt", stellte sie im Gespräch mit Bunte klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paulina Swarovski im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski und Paulina Swarovski im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige