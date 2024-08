DFB-Spielerin Lea Schüller und Lara Vadlau sind getrennt

Lea Schüller und Lara Vadlau (30) gehen von nun an getrennte Wege. Wie Lara im Interview mit dem Radiosender Ö3 bestätigt, haben sie und die deutsche Nationalspielerin ihre Beziehung beendet: "Sie ist nicht mehr meine Lebensgefährtin." Zu den Gründen für das Liebes-Aus äußert sich die Österreicherin im Gespräch nicht. Dennoch scheint es zwischen den beiden kein böses Blut zu geben: "Natürlich bin ich sehr stolz auf sie und wir sind auch immer noch sehr gute Freunde." Lea äußerte sich bisher noch nicht zu der Trennung.

Beide Frauen sind in den vergangenen Wochen in Paris bei den Olympischen Spielen aktiv: Lea kickt für die deutsche Frauenfußballmannschaft, ihre Ex-Partnerin zeigt ihr Können im Segeln – und durfte sich bereits über einen großen Erfolg freuen. Zusammen mit ihrem Segelkollegen Lukas Mähr sicherte sich die 30-Jährige diese Woche eine Goldmedaille. Lea und die deutschen Fußballfrauen haben heute noch die Chance auf eine Bronzemedaille im Spiel gegen Spanien. Dabei unterstützt sie ihre Ex noch: "Ich drücke ihr alle Daumen der Welt."

Lea und Lara haben sich vor einigen Jahren kennen und lieben gelernt. Im Netz gaben die zwei Sportlerinnen ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihre Beziehung. Vor den Olympischen Spielen klang es auch noch so, als ob es bei den beiden ziemlich gut läuft – auch wenn sie sich nicht regelmäßig sehen. "Es ist superschön, dass wir es beide nach Paris geschafft haben. Vielleicht laufen wir uns ja ein paar Mal über den Weg. Wir sehen uns selten, nur etwa 100 Tage im Jahr, da Lara viel unterwegs ist und hart trainiert, um sich auf die Spiele vorzubereiten", erzählte die Fußballerin laut Bild zuvor.

Getty Images Lea Schüller im Jahr 2022

Instagram / laravadlau Olympia-Athletin Lara Vadlau

