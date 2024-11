Trotz Scheidung: Drama um Iris und Peter Klein geht weiter

Am Dienstag wurde bekannt: Die Scheidung von Iris (57) und Peter Klein (57) ist vollzogen. Nur einen Tag später gab der einstige Promi Big Brother-Teilnehmer seine neue Beziehung zu Yvonne Woelke (45) bekannt. Iris reagiert abgeklärt – immerhin unterstellt die Mama von Daniela Katzenberger (38) ihrem Ex-Mann seit fast zwei Jahren eine Affäre mit Yvonne. Doch Peter lässt es sich nicht nehmen, in einem langen Statement gegen seine Ex zu schießen. "Manchmal komme ich mir vor wie im Mittelalter bei der Hexenverfolgung", schimpft er auf Instagram. Was der gelernte Maler und Lackierer seiner Verflossenen Iris vowirft, erfahrt ihr im Promiflash-Video ...

