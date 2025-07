Charlize Theron will keinen ihrer Hollywood-Kollegen daten

Charlize Theron (49), die sich als Schauspielerin und Aktivistin weltweit einen Namen gemacht hat, hat kürzlich in der Podcast-Show "Call Her Daddy" von Alex Cooper (30) über ihr Liebesleben gesprochen. Dort stellte sie klar, dass sie keinerlei Interesse daran habe, mit Kollegen aus der Filmbranche auszugehen. "Nein, mein Gott. Nein, nein, nein", betonte die Oscar-Preisträgerin bestimmt, als Cooper sie darauf ansprach. Sie fügte hinzu, dass sie es für keine gute Idee halte, jemanden aus ihrem Berufsumfeld zu daten: "Ich denke nicht, dass es klug ist, jemanden aus meiner Industrie zu daten. Das bedeutet nicht, dass es unmöglich ist, es ist nur grundsätzlich nichts für mich."

Charlize sprach zudem offen darüber, wie sie ihr Leben als Single-Mutter führt und wie bewusst sie Entscheidungen in Bezug auf ihre Kinder trifft. Über ihre Töchter Jackson und August sagte sie: "Ich liebe es, dass ich nicht alles mit einem Mann abklären muss." Ein Zusammenwohnen mit einem potenziellen Partner komme aktuell für die "Old Guard"-Darstellerin nicht infrage. Dating-Apps hat sie ausprobiert, allerdings ziehen deren Nutzer nach ihrer Sicht den Kürzeren: "Es ist eine verdammte Clown-Show." Sie erklärte humorvoll, was für sie unattraktiv auf Profilbildern sei, darunter Selfies aus dem Kleiderschrank oder Bilder von Männern mit anderen Frauen.

Bereits vor zwei Monaten blickte Charlize in der Show "Jimmy Kimmel Live" mit viel Selbstironie auf ihr Privatleben – besonders auf den Umgang ihrer Töchter mit ihrem Hollywood-Ruhm zurück. Damals erzählte die TV-Bekanntheit lachend: "Meine Kinder haben null Respekt vor mir." Weder die filmreifen Action-Szenen aus ihren neuesten Produktionen noch ihr Oscar beeindrucken Jackson und August wirklich. Sogar ein Blick auf ihr eigenes Action-Filmposter wurde von der jüngeren Tochter trocken kommentiert. Die Mutter könne da angeblich nicht mit Tom Cruise (63) in Mission: Impossible mithalten, scherzte die 49-Jährige vor laufender Kamera.

